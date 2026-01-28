Alerta naranja por vientos en Alicante: 41 personas atendidas durante la noche en el albergue municipal

Un total de 41 personas sin hogar han recibido la atención de Cruz Roja durante la noche en el albergue de emergencia municipal (CAUS), habilitado por el Ayuntamiento de Alicante en respuesta a la situación climatológica adversa que vive la ciudad, donde se ha decretado la alerta naranja por vientos que pueden superar los 90 kilómetros por hora a lo largo de este miércoles.

La apertura del CAUS desde la noche del martes hasta este jueves forma parte de las medidas adoptadas en el transcurso de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local de Alicante (CECOPAL) y presidida por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

En cifras absolutas, a lo largo de la noche, el personal de Cruz Roja ha atendido a 37 varones y cuatro mujeres. De ellas, un total de 26 han pernoctado en el citado centro. Además, se han proporcionado 67 kits de alimentación y otros 26, de pernocta. El recurso se mantiene habilitado para la noche de este miércoles, según la evolución meteorológica. Todo ello, segñun ha informado Cruz Roja.

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido, además, cerrar este miércoles el emblemático Castillo de Santa Bárbara, y también el de San Fernando, así como suspender las actividades deportivas al aire libre y prohibir el baño en las playas. También, se han cerrado los parques y jardines.y cortado los accesos a la conocida como Playa de La Albufereta.

Además, el Ayuntamiento ha ordenado la retirada de la vía pública entre las 08:00 y las 12:00 de este miércoles de los elementos de terrazas y veladores que sean susceptibles de ser arrastrados por el viento. Y han quedado suspendidas las actividades deportivas al aire libre en las instalaciones municipales y los centros escolares.

Ya a las 18:30 horas de la tarde de este martes, los bomberos de la Diputación de Alicante habían realizado un total de 10 servicios menores en la comarca de la Vega Baja, la más próxima a la Región de Murcia. En tanto que los efectivos de la Diputación de Castellón habían atendido dos servicios por cañídas de árboles en las localidades de Alcora y Onda. En cuanto a los bomberos del Consorcio de la Diputación de Valencia, habían atendido cinco servicios por tejas rotas y saneamientos, en Alcira.