Ábalos renuncia a ser diputado para cobrar su pensión y su hijo dice que «de algo tiene que vivir»

El motivo por el que José Luis Ábalos ha renunciado, este miércoles 28 de enero, a su acta de diputado es para poder cobrar su pensión de jubilación. Su hijo, en una conversación con OKDIARIO, asegura que: «No es estrategia. Es sentido común. Lleva dos meses sin cobrar y de algo tendrá que vivir este hombre y mantener a su hijo menor a cargo».

El ex ministro de Transportes quiere cobrar así su pensión de jubilación, como todos los españoles, a sus 66 años. Ábalos no está atravesando un buen momento económico y tiene cinco hijos; dos de ellos dependientes económicamente de él.

La renuncia al acta se produce casi dos meses después de que el Congreso suspendiese de sueldo y derechos parlamentarios a Ábalos. La Mesa argumentó que esta medida se tomó basándose en el artículo 21, que establece «que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios» cuando la Cámara haya autorizado un suplicatorio, el auto de procesamiento sea firme y que haya una situación de prisión preventiva. En el caso de Ábalos se daban los tres supuestos.

El Congreso le quitó el salario, pero mantuvo su acta de diputado. No obstante, Ábalos ha decidido renunciar a su escaño por motivos económicos, ya que al dejar el acta podrá cobrar la jubilación y también la indemnización a la que tienen derecho los parlamentarios que se van. La indemnización por cese de Ábalos podría superar los 40.000 euros.

Ábalos, que está preso en Soto del Real, necesita el dinero ante la imposibilidad de trabajar fuera de la prisión. Tiene que pagar sus gastos familiares y costear su defensa. El último abogado que tuvo le dejó precisamente por no pagar.

Decisión «muy dolorosa»

Su entorno asegura que ha sido una decisión «muy dolorosa» tras una vida dedicada a la política. Ábalos era diputado desde el año 2009 y ha trabajado para el PSOE más de 40 años.

«Nunca podré renunciar a mi ideología socialista», aseguró a este periódico antes de entrar en prisión. Sin embargo, el PSOE sí le dejó de lado e incluso Pedro Sánchez mandó a Santos Cerdán a su casa a pedirle el acta de diputado tras la detención de su ex asesor Koldo García. Ábalos se negó y permaneció en el Grupo Mixto.

Ahora, la renuncia de Ábalos hace que el PSOE gane un voto más en el Congreso de los Diputados. Una alcaldesa condenada por conducir ebria ha asumido su escaño.

No cambia el juicio

La renuncia al acta de diputado de José Luis Ábalos no corresponde a ninguna estrategia judicial, según su entorno. Ábalos fue enviado a juicio cuando era aforado, por lo que consideran que nada cambia.

Fuentes jurídicas aseguran que la renuncia no afecta al juicio que tiene pendiente en el Tribunal Supremo, sin embargo, sí puede acarrear que la otra pieza en la que se le investiga, la de presuntos amaños de obra pública, sea enviada a la Audiencia Nacional al perder su condición de aforado.

Ábalos lo anuncia en X

No es la primera vez que José Luis Ábalos baraja la posibilidad de dejar el acta de diputado. Personas y juristas de su entorno llegaron a recomendárselo, pero el ex ministro se negó, ya que consideraba que ser diputado mitigaba su riesgo de fuga y no quería renunciar a su sueldo de más de 5.000 euros al mes.

Ahora que ya no tiene salario, ha tomado la decisión y lo ha anunciado en su cuenta de X: «He presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la ‘presunción de inocencia’ de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades».

Y prosigue explicando el motivo por el que mantuvo su acta: «Desde la aprobación del Suplicatorio en enero de 2025 y pese a las prisas siempre de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender mis derechos y deberes como diputado, continuamente he venido defendiendo ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación recogido en el Art. 23 de la Constitución; el concepto del mismo, su significado y los límites de la inmunidad parlamentaria tal y como lo entienden el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias y la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como garantías en virtud de un interés general y de la propia independencia del Parlamento».

Ábalos se despide asegurando que ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV Legislaturas. «Doy mi gratitud a los valencianos y valencianas que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas, los principios que son esencia de la Constitución Española y de la historia parlamentaria de España, y donde siempre he buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos y fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho. Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!», agradece el ex ministro después de una carrera política de más de 30 años.