Almeida cierra la lista del PP por Madrid al Congreso y Carballedo, ex consejera de Ayuso, irá de nº4

El alcalde de Madrid en funciones, José Luis Martínez-Almeida, cerrará de forma simbólica la lista del PP al Congreso de los Diputados por la circunscripción madrileña en las próximas elecciones generales del 23 de julio. En esta candidatura, encabezada por el presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también hay una amplia presencia de sus más cercanos colaboradores y de personas de la máxima confianza de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como las ex consejeras Marta Rivera de la Cruz, ex de Ciudadanos, que irá de número 2, y Eugenia Carballedo, también ex presidenta de la Asamblea de Madrid, que será la cuarta.

A través de un mensaje en redes sociales, Almeida ha agradecido este gesto de la dirección nacional. «Es un verdadero honor cerrar la lista que encabeza el próximo presidente de España, Alberto Núñez Feijóo. ¡Sigamos haciendo historia!», ha manifestado. Irá en el puesto 37.

Es un verdadero honor cerrar la lista que encabeza el próximo presidente de España, @NunezFeijoo. ¡Sigamos haciendo historia! — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 14, 2023

Asimismo, el número 3 lo ocupará el vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta y portavoz de Campaña, Borja Sémper, mientras que la jefa de Gabinete de Feijóo y ex directora general del Gabinete de Presidencia de la Xunta de Galicia, Marta Varela, concurrirá en el quinto lugar. Desde el sexto lo hará la ex portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, y desde el séptimo, Manuel Cobo, el que fuera vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón y actual miembro del Comité Ejecutivo Nacional, con el que Feijóo tiene estrecha amistad.

En el octavo puesto figura Pedro Muñoz Abrines, ex portavoz del PP en la Asamblea de Madrid con Ayuso, en el noveno, Carlos Aragonés, diputado nacional en esta legislatura y ex jefe de Gabinete de José María Aznar, y en el décimo, Mar Sánchez, responsable de Proyección e Imagen del presidente del PP en Génova y ex secretaria general de Medios en la Xunta. En las últimas elecciones generales, el PP sacó 10 escaños por Madrid.

El puesto número 11 es para Miguel Ángel Quintanilla; el 12 para el senador Jaime de los Santos; el 13 para el presidente de la Fundación Reformismo21, el economista Pablo Vázquez; el 14 para Aurora Nacarino, ex diputada de Ciudadanos por Burgos; el 15 para Noelia Núñez, candidata a la alcaldía de Fuenlabrada el 28M; el 16 para Carlos García Adanero, ex diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y el 17 para Antonio González Terol, cabeza de lista al Ayuntamiento de Alcorcón en las pasadas municipales.

Senado

La lista de esta circunscripción al Senado está conformada por Pedro Rollán, vicesecretario general de Política Autonómica y Local en la dirección nacional y ex presidente de la Comunidad, Pío García-Escudero, ex presidente de la Cámara alta, y Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en funciones del Gobierno de Ayuso. El PP obtuvo dos senadores por Madrid en las generales del 10 de noviembre de 2019.