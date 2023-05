Alfonso Serrano: «¿Miedo a Vox? En España lo que hay es un hastío generalizado por Sánchez»

«En España hay un hastío generalizado por Sánchez». Así lo constata el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en una entrevista en LA ANTORCHA de OKDIARIO en la que se muestra optimista de cara a las elecciones generales del 23J, llama a los votantes de Ciudadanos a unirse a la «casa común del PP» y califica de «soplo de aire fresco para la democracia» la desaparición de Podemos de la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, así como de tantos otros lugares de España.

Ante la idea de Moncloa de vender el 23J el voto útil al PSOE y del miedo frente a los pactos del PP con Vox en ayuntamientos y comunidades, Alfonso Serrano responde: «El miedo a Vox ya no vende. Lo que hay en España es un hastío generalizado por Sánchez. Un partido como el PSOE que se mantiene en el poder gracias a Bildu, que gobierna con Coalición por Melilla que se dedica a comprar o robar votos, etc, etc… no sé a qué miedo puede apelar. Veremos qué socios elige el PSOE en la constitución de los ayuntamientos».

Para Alfonso Serrano la convocatoria precipitada de elecciones generales «intenta ocultar la victoria del PP, del proyecto de Alberto Núñez Feijóo y, particularmente en Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Y pretende ocultar la debacle del PSOE y sus socios de izquierdas. Sánchez se salta la Constitución. Le da igual el Consejo de Ministros. Él ya lo tiene todo apañado. Ha vuelto a usar la tribuna de Moncloa para hablar del resultado del PSOE, como la ha usado antes para criticar al PP y hacer campaña electoral».

Alfonso Serrano tiene claro que el 23J, la batalla electoral no es sólo contra Sánchez o el PSOE sino contra todos los partidos de Frankenstein: «Hay que echar a Pedro Sánchez de La Moncloa porque buscará reeditar Frankenstein. Ha salido derrotado. Las apuestas locales de Yolanda Díaz han fracaso y Podemos está fuera».

Podemos

Para Alfonso Serrano la desaparición del mapa institucional de Podemos, especialmente en Madrid, es una de las grandes noticias del 28M: «La desaparición de Podemos es un soplo de aire fresco para la democracia. Aparte de la mayoría absoluta del PP en la Asamblea, es bueno que nos vayamos desprendiendo de partidos que buscan la radicalidad y el odio. Nacieron coqueteando con el entorno batasuno, amenazando policías, alegrándose de que les patearan la cabeza… y acabaron en las instituciones desde donde han seguido con el señalamiento al adversario político, al empresario, al periodista… Son lo peor de lo peor de un sistema totalitario y están socavando nuestra democracia desde dentro. Que en Madrid hayamos dado el paso de echarles del Ayuntamiento y la Comunidad es una noticia muy buena»

Alfonso Serrano dejó caer en Twitter, la noche del 28M, que la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto, dejaba de ser diputada y por tanto aforada. Serrano lo atribuye a la mera «constatación de un hecho», pero lo cierto es que el hermano de Isabel Díaz Ayuso podría estar planteándose una querella contra Podemos y los responsables directos de la campaña electoral por el brutal señalamiento público al que le han sometido estas semanas, incluso con una lona con una foto suya que ocupaba un edificio entero.

Ciudadanos

Alfonso Serrano apela directamente a la responsabilidad del votante de Ciudadanos cara al 23J dado que está en juego la posibilidad de que Sánchez y sus socios sigan cuatro años más en el Gobierno de España: «Yo no puedo decir qué partido ha de presentarse o no a las elecciones. Cada uno ha de pensar si ayuda o no a que haya una alternativa y un cambio en España o si presentándose lo dificulta. Sí apelo a los votantes. En Madrid, en algunos municipios, Ciudadanos ha sacado apenas unas decenas de votos que han impedido que haya un cambio. Invitamos a los votantes de Ciudadanos a unirse cuanto antes al proyecto de ilusión y cambio de Ayuso en Madrid y Feijóo en España. El PP es la casa común de quienes queremos cambiar España y echar a Sánchez».

Sobre los planes para su posible incorporación al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, la convocatoria de elecciones el 23J podría condicionar el calendario: «Estaré donde me pida la presidenta Ayuso. Ahora mismo no me veo en otra cosa que no sea las funciones que estoy ejerciendo como secretario general del partido». Alfonso Serrano ha sido el director de campaña.

La victoria del PP en Madrid ha sido arrolladora. «Estamos satisfechos. Hemos cumplido los objetivos», dice el número dos de Ayuso, destacando algunos de los logros municipales del 28M: «Volvemos a gobernar o recuperamos Móstoles y Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Leganés, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro y, quizá, Pinto. También Arganda del Rey, Paracuellos y toda la zona oeste de la carretera de La Coruña». La izquierda madrileña queda nuevamente barrida.

Moncloa vende que, con el resultado del 28M, la suma de PP y Vox no daría para llevar a Feijóo a La Moncloa. Alfonso Serrano no lo ve así: «Soy optimista DE cara a las generales. Hay muchos partidos locales en unas municipales de orientación de centroderecha, que luego no se presentan a las generales y sus votantes buscan refugio en el PP».