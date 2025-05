El vídeo del juez Peinado acorralando a Bolaños: «Está usted respondiendo con titubeos»

OKDIARIO revela el vídeo de la declaración del ministro Félix Bolaños ante el juez Juan Carlos Peinado, donde sostiene que la contratación de la asesora de Begoña Gómez se realizó conforme a la ley, desvinculándose completamente de su nombramiento. «Está respondiendo con cierto titubeo», le reprochó el magistrado instructor, que le afeó que sonriera ante sus preguntas: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa».

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes testificó ante el juez durante una hora y 29 minutos que quedarán para la historia. La declaración estuvo marcada por momentos de máxima tensión entre el magistrado y el ministro, a quien el juez llegó a acusar de «contestar con evasivas» e incluso suspendió temporalmente la diligencia para que Bolaños recabara el nombre exacto del superior de Cristina Álvarez (Raúl Díaz).

Uno de los aspectos centrales del interrogatorio fue determinar quién propuso a Cristina Álvarez para el cargo que ocupó desde julio de 2018. Bolaños, quien era entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno, negó haber participado en dicho nombramiento: «No sé quién le hizo la sugerencia. Yo no participé en ese nombramiento, y es que no participé en prácticamente ninguno de los nombramientos de eventuales que se hicieron en aquella época».

Esta declaración contrasta con el testimonio previo del ex vicesecretario general, Alfredo González, quien firmó la propuesta de nombramiento pero aseguró desconocer a Álvarez: «No conocía a la inmensa mayoría de las personas cuya propuesta de nombramiento tramitaba», afirmó González, quien también indicó: «En ese caso concreto no lo recuerdo. Me lo envían de muchísimas fuentes diferentes».

Choques con Peinado

La tensión alcanzó uno de sus puntos álgidos cuando Bolaños, tras escuchar el vídeo de la declaración de González, respondió con ambigüedad sobre si los datos aportados eran correctos: «Creo que se ajusta a la realidad lo que he escuchado», lo que provocó la reprimenda del juez: «Una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos. Los testimonios que tienen que prestar los testigos son aquello que conozcan, no sus creencias».

Ante la insistencia del ministro en utilizar expresiones como «me parece» o «creo», el magistrado advirtió: «Es una forma de contestar con evasivas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como negarse a contestar».

Bolaños respondió sonriendo, lo que fue reprochado por el juez. El ministro aclaró: «Me está resultando muy sorprendente su interrogatorio», a lo que el juez replicó: «¿No será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial?». «Desde luego que no estoy habituado», reconoció el ministro.

Suspensión de la declaración

Uno de los momentos más insólitos se produjo cuando el juez Peinado, visiblemente contrariado por las respuestas de Bolaños sobre quién era el responsable directo de Cristina Álvarez, decidió suspender temporalmente la declaración: «Vamos a hacer una cosa, vamos a suspender la declaración y, como estamos en la sede donde se dispone de todos los archivos necesarios para constatar quién es la persona, le voy a pedir que salga de la sala. Nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información suficiente».

El magistrado calificó de «incomprensible» que Bolaños, como secretario general de la Presidencia y actual ministro, desconociera esta información. Tras la suspensión, el ministro regresó con el dato solicitado: «He hablado con el gabinete de la Presidencia del Gobierno y con la Secretaría General y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio: Raúl Díaz Silva».

Durante su testimonio grabado en vídeo, Bolaños insistió en que no conocía las funciones exactas de Álvarez: «No sabía qué funciones. Yo nunca fui su jefe. Ella nunca fue mi subordinada y yo no sabía qué tareas hacía en el día a día». Sin embargo, afirmó conocer que «era la asistente de la mujer del presidente del Gobierno».

El ministro defendió la necesidad de este tipo de cargos: «Sé que todas las mujeres de todos los presidentes del gobierno en la historia de la democracia han tenido asistentes para las labores institucionales que tienen atribuidas. Piense que hay docenas de cartas, docenas de correos electrónicos, docenas de llamadas, docenas de invitaciones a actos o eventos».

También confirmó que Begoña Gómez mantenía actividad profesional propia mientras era esposa del presidente: «Ha tenido trabajo siempre, antes de empezar su marido como presidente del Gobierno y después ha tenido actividad profesional». Bolaños reconoce que ha coincidido en actos públicos como publicó OKDIARIO.

Posible careo entre testigos

Ante las discrepancias detectadas, el juez Peinado advirtió: «Quizás se practique otra diligencia entre don Alfredo González y usted, porque está siendo sorprendente la contestación que usted hace al hilo del testimonio que prestó don Alfredo González».

La declaración de Bolaños recogida en vídeo se produce en el marco de la causa abierta por el magistrado, al considerar que la contratación de Álvarez podría constituir un delito de malversación. La defensa del ministro sostiene que el nombramiento se realizó conforme a la ley de contratación de personal eventual, mientras que la acusación popular ha anunciado que solicitará nuevas testificales para determinar «quién es el responsable» del nombramiento.