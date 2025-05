La inesperada reacción del hermano del Papa León XIV tras su elección: «Podría haber colapsado…»

Robert Francis Prevost Martínez se ha convertido en el primer Papa estadounidense de la historia y su familia deja constancia de cómo vivieron el momento del nombramiento tras la elección en el Cónclave. Ha sido su hermano, Louis, quien desde su casa de Florida ha desvelado algunas anécdotas de la niñez de León XIV, además de confesar que estuvo cerca de «colapsar» cuando el cardenal desveló que Robert era el nuevo Pontífice.

El hermano mayor del Papa León XIV relató desde Florida cómo había vivido y cómo se enteró de que Robert Francis había sido elegido Papa en el Cónclave. «Estaba tumbado en la cama y mi esposa me llamó diciendo ‘¡fumata blanca, fumata blanca!’», contaba Louis Prevost, quien relata que encendió «la televisión para verla cerca de una hora», antes del momento cumbre. «Cuando el cardenal salió estábamos todos esperando, y cuando mencionó ‘Roberto’… lo supe de inmediato».

«Si no hubiera estado en la cama y hubiera estado de pie podía haber colapsado porque es totalmente inesperado», añade el hermano del Papa León, repasando a continuación los méritos de su familiar tras la elección como Sumo Pontífice. «Es el primer Papa estadounidense, que estaba en su contra, es joven, otro punto en contra. Pero tiene mucha experiencia por el mundo».

Pope Leo XIV’s oldest brother reacts to his brother being named Pope. 🙌

«He was always the holy one… We used to tease him, ‘you’re gonna be Pope someday.’» pic.twitter.com/LH5yYNTt5L

— CatholicVote (@CatholicVote) May 9, 2025