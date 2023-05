El PP de Alberto Núñez Feijóo está centrado en este final de campaña en lograr el mayor crecimiento del partido en unas elecciones municipales y en apelar al «voto útil» de aquellos que todavía dudan en inclinarse por Ciudadanos y Vox, un trasvase que puede resultar clave para el gobierno en plazas de primera, también en los comicios autonómicos. Pese a ello, en privado, los dirigentes del PP no esquivan el gran interrogante del escenario postelectoral, el que arrancará la misma noche del domingo, esto es, qué pasara allí donde los populares necesiten a Vox para gobernar.

De momento, cargos de la dirección nacional consultados por OKDIARIO no cierran ninguna puerta de antemano sobre pactos o sumas con la formación de Santiago Abascal. De hecho, coinciden en que «Vox no es Bildu» y en que «ya no genera el rechazo de antes», sobre todo desde su entrada en el Gobierno de Castilla y León, recalcan las fuentes citadas.

Estas fuentes de la cúpula del PP se anticipan también al relato extendido en la izquierda y la extrema izquierda, el de que «se puede pactar con Bildu pero no con Vox». Frente a ello, las fuentes de la dirección de Feijóo son tajantes, rechazando semejante maniqueísmo. «Vox es un partido constitucionalista, mientras que de otros no puede decirse lo mismo», subrayan, en clara alusión a Bildu, que lleva etarras en sus listas al 28M, a los independentistas de ERC y a Podemos, que aboga por una reforma constitucional que incluya la República. Todo ellos socios de Pedro Sánchez.

Así las cosas, de partida, Feijóo no cejará en su convencimiento de que debe gobernar la lista más votada. De hecho, éste será el planteamiento que el PP trasladará al PSOE desde la misma noche electoral, tras conocerse los resultados. Será entonces, en función de la postura que adopte el PSOE -contrario hasta ahora a un acuerdo global con el PP en esta cuestión-, cuando el PP pueda verse obligado a buscar un entendimiento con Vox allí donde lo necesite. Repitiendo así el patrón de lo ocurrido en Castilla y León en las autonómicas de 2022, donde el PSOE rechazó negociar con el PP.

Cabe reseñar, no obstante, que en los ayuntamientos donde no haya acuerdo entre las distintas formaciones, el desenlace será más sencillo, ya que la ley electoral establece que si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, será proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos en las urnas.

«Sintonía»

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó este jueves en un mitin en Sevilla que su formación «odia» el comportamiento corrupto del PSOE y se mostró sorprendido de que exista la intención en el PP de pactar con el socialismo. En este sentido, Abascal se refirió a la preocupante «sintonía» que, a su juicio, existe entre PSOE y PP y cargó contra la «soberbia del PP» hacia Vox al sostener algunos barones de Feijóo que no alcanzarán acuerdos con la tercera fuerza del país. En contraposición a ello, Abascal enfatizó que Vox sí lo tiene claro y aseguró que nunca llegará a acuerdos con el Partido Socialista.