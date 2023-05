El PP centrará todos sus esfuerzos, hasta que se abran las urnas el próximo domingo, en aglutinar bajo sus siglas el mayor número posible de votos de centroderecha para evitar que caigan en el saco roto de la no representación. Según los últimos trackings que maneja Génova, cientos de miles de votos de Ciudadanos y Vox, con los que el PP blindaría sus gobiernos, darían alas a la izquierda para seguir en el poder al no lograr representantes y al no sumarse a la marca popular. El PP, por su parte, recuerda que continúa al alza, lidera el bloque del centroderecha y está rozando hacerse con el poder, tanto en varias comunidades autónomas, como en numerosos ayuntamientos. «Por eso, queremos ser la casa común». Unos planes que se podrían truncar si los apoyos sin representación de Ciudadanos, en especial, y Vox hacen de ancla y lastran la victoria electoral del PP.

Ciudadanos es la formación que más votos tira a la basura. Los trackings que maneja Génova confirman que la formación naranja no obtiene ni un solo representante en ningún lugar de España. Pero el dato es mucho más llamativo si se suman esos votos a los que el PP espera obtener. Con ese número de apoyos en el haber de los populares, la formación de Feijóo podría blindar gobiernos como los de Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Extremadura, según fuentes del PP. «Queremos hacer ver a todos los que confiaron alguna vez en Ciudadanos que la única manera de echar a Sánchez y su gente es votando al Partido Popular. No sólo lo decimos nosotros, lo dicen los números», afirman desde Génova.

Como claro ejemplo, el PP expone el caso de la Comunidad Valencia, un histórico feudo de los populares. «El presidente Feijóo apeló de forma directa a los votantes de Ciudadanos en el mitin de Valencia. Esto, evidentemente, no fue algo casual. Allí, sólo hay dos opciones. O el centroderecha se concentra en Carlos Mazón o la suma de izquierdas reeditará su pacto. No salen los números de otra manera», explican fuentes populares.

Desde el PP, apelan al sentido de la responsabilidad de los votantes de Ciudadanos. «Nacieron con el objetivo de ser decisivos. Ahora tienen la oportunidad de elegir si perder su voto o sumarse al cambio. No hay nada más decisivo que eso», afirman los populares. El PP, además, pide hacer memoria para comprobar que lo que dicen no es ninguna conjetura, sino que ya ha ocurrido en el pasado. «Manuela Carmena llegó al poder cuando el puñado de votos de Ciudadanos que no obtuvieron representación sí le daban el gobierno madrileño al PP. Este es un ejemplo de tantos», recuerdan fuentes del PP.

Uno de los casos más llamativos es el de Melilla, lugar que se encuentra de plena actualidad a tres días de las elecciones. El PP ganó los comicios de 2019 en la ciudad autónoma, pero el apoyo de Ciudadanos dio el poder a la coalición de izquierdas que ahora está investigada por la compra de votos. La suma de PP y Vox en Melilla (12) empató con las izquierdas Coalición Por Melilla y PSOE (12). Ciudadanos (1) optó por dar el poder al bloque progresista.

Aglutinar voto

Ante este posible escenario, el equipo de campaña del PP no cesará en su empeño de explicar a los ciudadanos la importancia que tiene su voto. «Hay una gran parte de los votantes que cree que su papeleta no es especialmente relevante. Si va dirigida a un caladero sin representación, no servirá de mucho. En cambio, si se suma a los millones que apuestan por un proyecto común, serán de gran utilidad para cambiar las cosas», argumentan en el PP.

De esta manera, los de Génova se aferran al voto útil para dar un golpe de la mesa y recuperar los gobiernos en manos de la izquierda. Para animar a los indecisos, el PP ha publicado un nuevo spot de campaña en el que se reivindica el valor de cada papeleta.

Desde la dirección nacional del PP recuerdan que el reparto de escaños se realiza a través de la conocida ley D’Hondt, lo que hace que los votos de las formaciones con menor apoyo se queden por el camino. «Estamos convencidos de que el perfil de votante de Ciudadanos y de Vox no estará satisfecho con la izquierda en el poder. Su voto puede ayudar al proyecto común de derogar todos los restos del sanchismo», explican fuentes del PP.

Para hacerse con una clara victoria electoral, el PP volverá a tender la mano hasta el domingo a aquellos antiguos votantes populares que «por una razón u otra, todas legítimas», dejaron de confiar en en el partido y se marcharon en busca de otras alternativas. «Es el momento de reunirnos todos bajo el mismo paraguas. Siempre tendrán un sitio dentro del PP», aseguran desde Génova.

El PP está seguro que «la descontrolada deriva» a la que Sánchez «ha condenado» a España está provocando un «ánimo de cambio» en todo el país. «Todo lo que está a la derecha de la izquierda quiere que las cosas cambien. Nosotros somos el vehículo que les hará llegar a ese escenario», explican los populares en la recta final de la campaña electoral.