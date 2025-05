‘De Viernes’ confirma sus invitados de hoy (viernes 9 de mayo)

De viernes vuelve a medirse una semana más ante el poderoso Tu cara me suena, programa que no baja el nivel y sigue logrando audiencias que están sólo al alcance de espacios como Supervivientes y los grandes eventos deportivos. Pese a todo, Bea Archidona y Santi Acosta no están dispuestos a dar su brazo a torcer y seguirán luchando por seducir a los espectadores, esta vez con nuevos invitados que se sentarán en su plató para hablar de su situación personal.

El plató fuerte de la noche será la entrevista de Gabriela Guillén, madre del último hijo de Bertín Osborne, que contará cómo fue el encuentro del cantante y presentador de televisión con su nuevo hijo, al que no conocía hasta el pasado mes de marzo. Aunque habían acordado que mantendrían en secreto este momento, fue el propio concursante de Tu cara me suena el que decidió contarlo a la prensa. Guillén estará en directo en el plato del programa de Mediaset, por lo que podrá responder a las preguntas de los colaboradores.

Gema Aldón será protagonista también de la noche. La hija de Ana María Aldón responderá a las entrevistas que ha dado recientemente Gloria Camila Ortega, donde no tuvo buenas palabras para la ya ex mujer de Ortega Cano. «Ni mi madre ni yo fuimos bien recibidas en esa familia; Gloria me faltaba el respeto continuamente, es una clasista», asegura en un adelanto de la charla. No dudará, tal y como se ha podido ver, en tocar las adicciones del ex torero: «Recuerdo que no íbamos a comer a ciertos sitios ni con cierta gente para que José no bebiera».

También estará en el programa el cantante Francisco, que hablará de la pérdida de su hermano Juan Ramón, que ha fallecido recientemente. Además, el pasado mes de marzo tuvo un serio susto de salud cuando disfrutaba de una mascletá en Valencia, su ciudad.

Lo que parecía un problema respiratorio termino siendo un problema mucho más grave, tal y como contó Paca, su mujer, en el programa Y ahora Sonsoles: «Ha sido una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia renal, un cuadro de estrés brutal».

También habrá tiempo para que De viernes toque una de las tramas que más minutos ha ocupado en la presente edición de Supervivientes. Laura Cuevas y su marido Carlos Calderón para contar qué tal está su matrimonio después de su desencuentro en Honduras y de las informaciones sobre posibles infidelidades.