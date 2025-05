Arguiñano advierte del alimento que NO debes ingerir por las noches: «A partir de una edad…»

Hay un alimento que no debes ingerir por las noches, un consejo que llega de la mano de un experto como Karlos Arguiñano. Si hay alguien en este país que conoce a la perfección cada uno de los alimentos que comemos y la forma de consumirlo, es, sin duda alguna, un cocinero extraordinario de este tipo. Es capaz de darnos algunos consejos fundamentales que acabarán siendo los que marcarán un antes y un después. De la mano de determinados cambios que pueden ser los que marcarán un antes y un después en estos días que tenemos por delante.

Por lo que, al final, lo que necesitamos es comer lo mejor posible, nos ayudará a cuidar nuestra salud y conseguir aquello que realmente necesitamos. Un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Una cena adecuada a lo que queremos conseguir, un cuerpo equilibrado y en forma es algo que podemos empezar a cuidar, de la mejor manera posible. Sin que nada o nadie nos haga reaccionar a tiempo, con ciertas cualidades que pueden acabar siendo esenciales. Karlos Arguiñano no duda en dar este nombre, el del alimento que no debes comer por las noches.

El alimento que es mejor no comer por las noches

No hay ningún alimento prohibido. Todos en su justa medida pueden aportarnos algo, no tenemos una lista negra, pero sí, a partir de una cierta edad, toca empezar a hacer alguna exclusión, sobre todo por las noches. Durante el día la actividad es muy distinta a la que tendríamos.

Sin duda alguna, deberemos estar preparados para cambiar ciertos elementos que hasta la fecha no sabíamos ni que fueran tan importantes. Estos alimentos que contienen una cantidad mayor de determinados ingredientes pueden acabar siendo claves para eliminar algunos detalles que pueden ser significativos.

Este tipo de alimentos que podemos incorporar a nuestra dieta de una forma significativa puede acabar siendo más perjudicial de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna, lo que queremos es conseguir un plus de buenas sensaciones que llegará con un poco de alegría y de una comida adecuada a cada edad.

El pan por la noche o los hidratos para algunos están prohibidos, la realidad es que podemos optar por otros ingredientes, proteínas en forma de pescado o de carnes magras, acompañadas de verduras pueden ser la mejor opción posible.

Arguiñano advierte de que con la edad es mejor no comer

Tal y como afirma este experto: «El pan de la noche se convierte un poquito en azúcar, y a partir de una edad se nos va cargando la mochila». Podemos eliminar esta tentación de la mano de un pan casero alto en proteínas que podemos mezclar con nuestros mejores manjares.

Para la harina de lentejas:

4 ½ tazas de lentejas crudas

Para el pan:

350 g de harina de lentejas

5 g de levadura

400 mL de agua tibia

Sal

Elaboración:

Preparar la harina de lentejas. Poner las lentejas en el procesador o triturador de alimentos. Dejar durante algunos segundos, hasta que se hagan polvo. Pasar por un colador. Volver a meter en el procesador de alimentos los residuos grandes que quedaron en el colador. Volver a colar. Repetir el procedimiento hasta que todas la lentejas se hayan convertido en un polvo muy fino. Hornear a 190ºC en una bandeja por 20 minutos. Abrir el horno cada cinco minutos y mover para que la harina se tueste de manera uniforme. Sacar el horno y volver a tamizar. Dejar enfriar. Preparar el pan. Cortar la levadura en trocitos. Mezclar la cantidad indicada de harina de lentejas con la levadura. Dar, si se quiere, un punto de sal. Agregar el agua poco a poco. Amasar hasta que tome consistencia. Poner el un bol, tapar con un paño y dejar reposar durante una hora. Se trata de conseguir la fermentación, y que se duplique el volumen. Formar una bola con el pan. Hacer cortes en forma de malla en la parte superior. Hornear a 200 ºC durante media hora. Sacar del horno y servir. Es una forma de cuidar nuestra salud, con un pan de lentejas que puedes mezclar con ese queso o embutido rico en proteínas. O quizás con un toque de salmón ahumado o una aportación de tofu. Una combinación de sabores que, sin duda alguna, acabará siendo la que marque la diferencia. Podremos hacer realidad un cambio de ciclo que puede marcar la diferencia.

Una situación que nos servirá para ganar en salud, de la mano de una combinación de sabores que puede llegar a ser la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Deja a un lado el pan por la noche y obta por esta increíble receta saludable.