La orden del juez Peinado que descolocó a Bolaños: «Salga de la sala y recabe la información»

«Salga de la sala y recabe la información», así fue la orden del juez Juan Carlos Peinado, que descolocó al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Lo hizo tras las evasivas del ministro sobre la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa al servicio de Begoña Gómez imputada en el caso. A continuación, OKDIARIO desvela el diálogo entre ambos:

Félix Bolaños: Mire, yo nunca, nunca he tenido conocimiento de cuáles son sus actividades.

Juan Carlos Peinado: La pregunta es muy concreta. Además de las personas que le he dicho quién puede tener esa facultad.

Félix Bolaños: El que fuera responsable director.

Juan Carlos Peinado: Y le pregunto, ¿Quién era el responsable?

Félix Bolaños: Desconozco quién era el responsable directo porque yo no estaba en la tarea que hacía la señora Álvarez, porque no era mi competencia. Estábamos montando un gobierno

Juan Carlos Peinado: Que no le estoy diciendo que fuera su competencia […] Nos vamos a centrar, como les he sugerido a los señores letrados, a este caso concreto, al instructor que se está dirigiendo usted le resulta incomprensible que usted, como secretario general de la Presidencia del Gobierno, como ministro de la Presidencia, como conocedor de la existencia de las actividades que lleva a cabo la mujer del presidente del Gobierno, porque lo ha manifestado que son notorias y de dominio público, que ignore quién es la persona de la que es responsable Cristina Álvarez Rodríguez.

Félix Bolaños: Pero yo le insisto, no sé por qué le sorprende, es que nunca fue mi subordinada.

Juan Carlos Peinado: Es que no le estoy preguntando si fue su subordinada, le estoy preguntando que me diga quién.

Félix Bolaños: ¿Ella? La señora Álvarez trabaja en un edificio en el que yo no he trabajado nunca, que es el edificio Palacio, como he respondido a preguntas de la letrada. En ese edificio hay personas que ejercen sus labores profesionales en el entorno más cercano, tanto del presidente del Gobierno como de la familia del presidente del Gobierno.

Juan Carlos Peinado: Pues mire, vamos a hacer una cosa, vamos a suspender la declaración y como estamos en la sede de donde se dispone de todos los archivos necesarios para constatar quién es la persona, le voy a pedir que salga de la sala. Nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información suficiente para poder contestar a esa pregunta y en concreto, se lo voy a especificar, que averigüe recabando de las personas que tengan la competencia vinculada tanto a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno como al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de quién ha dependido y sigue, si es distinta o no la persona, Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Ha entendido?

Félix Bolaños: Entendido pero…

Juan Carlos Peinado: Gracias, vamos a suspender la declaración.

Félix Bolaños vuelve con el dato

Tras un rato buscando la información y consultando a los trabajadores de La Moncloa, Félix Bolaños volvió, finalmente, con el dato que le estaba solicitando el juez Peinado.

«Me han dicho que efectivamente el puesto de la señora Álvarez pertenece al gabinete de la Presidencia del Gobierno y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio, que además ha emitido un certificado que ya se ha enviado a su señoría y que ya obra en autos este certificado de la persona», explicó Bolaños para dar, a continuación, el nombre de Raúl Díaz.

El juez Peinado le preguntó por el segundo apellido y de nuevo, Félix Bolaños tuvo que consultarlo. «Raúl Díaz Silva», explicó a la vez que reiteraba que había un certificado, que se emitió el 6 de febrero de 2025, que constaba en el procedimiento.

Juan Carlos Peinado le preguntó a Félix Bolaños sobre cuáles eran las funciones específicas de este trabajador y de nuevo aludió a que se especificaron en el informe enviar al juez. Para evitar más dilaciónes, el instructor le pregunto a qué se dedicaba Raúl Díaz Silva.

«Consta como responsable de la administración y de la coordinación del personal de los edificios Palacio y Consejo de Ministros en el Complejo de la Moncloa», explicó. Tras ello, el juez Peinado concluyó la declaración como testigo de Félix Bolaños.