Los jubilados no dan crédito: el IMSERSO les va a dar 12.000 euros por cumplir este requisito

Las personas que no cumplan con la cotización mínima para acceder a una pensión contributiva en España pueden solicitar una ayuda del Instituto de Mayores y Servicios Sociales si cumplen con ciertos requisitos. El IMSERSO ofrece hasta 12.000 euros a los jubilados que no hayan cotizado en la vida laboral y no tengan los recursos económicos mínimos. Consulta en este artículo todo sobre la ayuda de 12.000 euros del IMSERSO para los jubilados españoles.

En España hay 9,3 millones de españoles que son beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Para ello, hay que cumplir con el requisito mínimo de cotización a la Seguridad Social de 15 años en la vida laboral. Los ciudadanos que no cumplan con estos requisitos mínimos no pueden acceder a una pensión en España y por ello el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pone a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales las llamadas pensiones no contributivas.

Esta es una ayuda económica fijada en los presupuestos generales del Estado, gestionada por el IMSERSO y que entrega a las comunidades autónomas, de la que pueden disponer los ciudadanos que no hayan cotizado durante su vida laboral. Estas pensiones pueden ser de jubilación o de invalidez y para recibirlas hay que cumplir unos requisitos indispensables: residir en España y haberlo hecho con anterioridad y cumplir con una carencia de rentas determinadas. El fin de esta pensión es ayudar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad y no tienen acceso a una pensión contributiva.

La ayuda de 12.000 euros a los jubilados del IMSERSO

Las pensiones no contributivas subieron a razón de un 9% con la última subida de las pensiones, por lo que ha quedado fijada en 7.905,80 euros distribuidos en 12 pagas mensuales de 564,70 euros más dos pagas extra. El IMSERSO ofrece hasta 12.000 euros a los jubilados o personas que accedan a una pensión no contributiva de invalidez.

Para poder acceder a una PNC de invalidez, hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 65 años en la fecha de solicitud.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener acreditada una discapacidad igual o superior al 65%.

Demostrar carencia de rentas: los ingresos anuales no pueden ser superiores a los 7.905,80 euros, que es la cantidad máxima para las PNC en 2025.

Esta cantidad máxima de 7.905,80 euros puede llegar hasta los 12.000 euros por los 3.952,90 euros que se entregarán extra para las personas que sufran un grado de discapacidad igual o superior al 75%. «La cuantía individual establecida se incrementa con el complemento por necesidad de otra persona siempre que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 75 por 100, así como la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida. El importe de este complemento para el año 2025 es de 3.952,90 € anuales», dice el IMSERSO en su página web.

La pensión no contributiva de jubilación

Las personas que tengan más de 65 años y no puedan disponer de una pensión contributiva de jubilación también podrán acceder a una no contributiva. Para recibir un máximo de 7.905,80 euros anuales, tendrán que cumplir con una serie de requisitos, siendo imprescindibles estar en una situación de vulnerabilidad económica.

Tener 65 años o más.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años.

Carencia de rentas: existirá carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2025, sean inferiores a 7.905,80 euros anuales.

Además de los 564,70 euros que pueden recibir los beneficiarios de una pensión contributiva, el IMSERSO también deja claro a través de su página web que podrán disponer de «asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios». Durante toda la duración de la ayuda económica se tendrá que demostrar una carencia de rentas propias.