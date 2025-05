Hacienda cambia el IRPF en 2025 y estos son los nuevos tramos

La campaña de la Renta de este año se inició hace algo más de un mes, y puede que muchos no lo sepan, o no se hayan dado cuenta, pero cuenta con una novedad de calado que no debería pasar desapercibida para millones de contribuyentes: Hacienda ha reformulado los tramos del IRPF con el objetivo de hacer el impuesto más justo y progresivo. Este cambio afecta especialmente a las rentas medias y altas, que verán modificados los porcentajes que deben destinar a las arcas públicas.

Las nuevas tablas de IRPF para 2025 no sólo reorganizan los tramos, sino que introducen también ajustes en diversas deducciones. Desde los beneficios fiscales por vivienda habitual hasta las deducciones por familia numerosa o los incentivos a los planes de pensiones, todo ha sido revisado. Pero también hay deducciones claras a la sostenibilidad, con ventajas para quienes apuesten por las energías renovables o los vehículos eléctricos. En definitiva, esta reforma del IRPF busca modernizar el sistema, hacerlo más justo y adaptarlo a los tiempos. Pero también implica que muchos españoles deben estar atentos: tanto quienes ganan menos como quienes tienen ingresos más altos verán diferencias en su declaración. Por eso, conviene repasar qué ha cambiado exactamente, cómo afecta a cada tramo de renta y qué deducciones pueden marcar la diferencia en el resultado final.

Los nuevos tramos del IRPF en 2025: así quedan

La estructura del IRPF se ha reorganizado para dar más peso a la progresividad, lo que significa que quienes más ganan, más aportan proporcionalmente.

El primer tramo, que incluye a quienes ingresan hasta 12.450 euros anuales, mantiene un tipo impositivo del 19% , una cifra que no cambia con respecto al modelo anterior y que pretende seguir protegiendo a las rentas más bajas.

que incluye a quienes ingresan , una cifra que no cambia con respecto al modelo anterior y que pretende seguir protegiendo a las rentas más bajas. A partir de ahí, los porcentajes van escalando: quienes ganan entre 12.450 y 20.200 euros tributan ahora al 24%, lo que supone un ligero aumento con respecto a ejercicios anteriores. Este tramo engloba a una buena parte de los trabajadores por cuenta ajena y autónomos, por lo que será uno de los más relevantes en la práctica.

lo que supone un ligero aumento con respecto a ejercicios anteriores. Este tramo engloba a una buena parte de los trabajadores por cuenta ajena y autónomos, por lo que será uno de los más relevantes en la práctica. El siguiente escalón, para ingresos entre 20.200 y 35.200 euros, sube al 30% , y el tramo siguiente, de 35.200 a 60.000 euros, se grava con un 37%.

, y el A partir de ahí, la carga impositiva se endurece: las rentas de entre 60.000 y 300.000 euros tributan al 45%, mientras que aquellas que superen los 300.000 euros anuales se enfrentarán a un tipo del 47%, el más alto de toda la tabla. Este último tramo es una novedad destacada en la reforma de 2025 y está claramente orientado a incrementar la recaudación entre los perfiles con mayores ingresos.

Cambios en las deducciones: vivienda, familia y pensiones

Además de los nuevos tramos, Hacienda ha introducido ajustes relevantes en materia de deducciones. Por ejemplo, la deducción por inversión en vivienda habitual se ha actualizado para tener en cuenta el efecto de la inflación. Esto significa que quienes compraron vivienda en los últimos años podrían ver incrementado el porcentaje deducible o el límite aplicable, lo que se traduce en un alivio fiscal notable.

También se han revisado las deducciones para familias numerosas, especialmente aquellas con más de tres hijos, que ahora pueden acceder a importes más altos y condiciones más favorables. Se trata de una medida que busca apoyar a los hogares con mayores necesidades y que podría tener impacto en la planificación fiscal de muchas familias en España.

Otra modificación destacada es la flexibilización de la deducción por planes de pensiones. En este caso, se amplían las condiciones bajo las cuales los contribuyentes pueden beneficiarse de incentivos fiscales por ahorrar de cara a la jubilación. Esta medida tiene una doble vertiente: por un lado, fomenta el ahorro privado a largo plazo, y por otro, ayuda a aliviar la presión sobre el sistema público de pensiones.

Apuesta por la sostenibilidad: deducciones verdes

En línea con las políticas de transición ecológica que se están adoptando en distintos ámbitos, el nuevo IRPF de 2025 incorpora deducciones específicas para inversiones sostenibles. Así, quienes apuesten por la instalación de placas solares, sistemas de eficiencia energética o vehículos eléctricos podrán aplicar ventajas fiscales al presentar su declaración.

Estas deducciones que podemos aplicar, tienen como finalidad acelerar el cambio hacia un modelo energético más limpio, y también suponen un pequeño empujón económico para quienes estén considerando estas inversiones para mejorar su hogar en muchos casos. Y de hecho, no se trata de importes simbólicos: en algunos casos, la deducción puede reducir considerablemente la factura fiscal. Por tanto, estas novedades no deben verse solo como un ajuste contable, sino como una apuesta por un futuro más equilibrado y responsable.

En definitiva, la campaña de la Renta de este año trae consigo una reforma que no sólo afecta a lo que se paga, sino que también refleja hacia dónde va el país en términos fiscales y sociales. Un modelo más justo, más verde y más adaptado a los tiempos que corren.