La valla de los de Teresa Rodríguez a la derecha: «Si dudas entre PP y Vox, mete las dos en el sobre»

Adelante Andalucía ha colocado una valla electoral este viernes, día de inicio de campaña de las elecciones generales, en la que se dirige al votante de la derecha para que cuando se ponga delante de las urnas el próximo 23 de julio, y ante las «dudas» entre PP y Vox, introduzca ambas papeletas en el sobre, lo que incurriría en voto nulo.

«Amigo de derecha, si dudas entre PP y Vox: mete las dos en el sobre», reza el mensaje de la valla de la formación de Teresa Rodríguez que se ubica en El Puerto de Santa María (Cádiz) y que en redes sociales han acompañado con un «de nada».

Adelante Andalucía ha señalado que por el momento es la «única valla» que tienen de cara al 23J, pero valoran «poner más» en los próximos días.

Voto nulo

Preguntados por la posibilidad de que PP o Vox puedan interponer un recurso ante la Junta Electoral Provincial por inducir a un voto que sería nulo, desde la formación andalucista han asegurado en declaraciones a Europa Press que por el momento no tienen recurso, ya que la valla supone «una broma en un contexto de cogobiernos del PP y de Vox». También han expresado su confianza en que ambos partidos «se lo tomen con humor».

Cabe recordar que Adelante carece de financiación estatal para afrontar la campaña del 23J. Concurre a dichos comicios con una única candidatura al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Cádiz que encabeza la ex senadora Pilar González, y que de modo testimonial incorpora a la portavoz de esta formación y ex parlamentaria autonómica, Teresa Rodríguez, y al ex alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que figuran en el puesto dos y tres de la lista respectivamente.

En las pasadas elecciones municipales del 28M la formación cosechó 43.495 votos y con ellos nueve concejales repartidos entre los seis que logró en Cádiz capital, municipio donde gobernaba, un edil que cosechó en Puerto Real (Cádiz) y otros dos en la provincia de Sevilla, en Castilleja de la Cuesta y La Puebla de Cazalla.

En estas elecciones, el 86% de esos 43.495 sufragios se cosecharon en las provincias de Cádiz (19.265) y Sevilla (17.987). Su representatividad en el resto de las provincias andaluzas, sin que hubiera presentado candidaturas ni en Almería ni en Granada, queda muy alejada de la relevancia que tienen Cádiz y Sevilla como graneros de Adelante Andalucía.

En Cádiz, el voto a Adelante supuso el 1,43% del voto emitido en la provincia, al margen de la marca con la que ha competido en la capital, Adelante Izquierda Gaditana, una confluencia de Adelante con IU y Más País, donde logró el 19,57% del voto, mientras que en la provincia de Sevilla alcanzó su mayor porcentaje con el 1,93%.

Las municipales fueron una continuación de las elecciones andaluzas de junio de 2022 a fin de evaluar la repercusión de Adelante Andalucía en el electorado regional. Entonces obtuvo 168.960 votos, un 74,2% más que estas municipales de 2023, que le dieron derecho a tener dos diputados en el Parlamento andaluz, uno por Cádiz y otro por Sevilla, tras lograr 41.438 y 57.431 sufragios, respectivamente, en estas circunscripciones.