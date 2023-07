Feijóo pide no caer en la «euforia irresponsable» ni «subestimar al candidato Sánchez» tras el debate

El presidente del PP y candidato a la Moncloa el próximo 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a los suyos a no caer en la «euforia irresponsable» ni «subestimar al candidato Sánchez» pese a su victoria sobre el jefe del Gobierno en el debate televisado de este lunes en Atresmedia. Así lo ha trasladado en una conversación informal con periodistas al término de su mitin de mediodía en Ciudad Real, donde ha sido recibido por cerca de un millar de personas al grito de «¡Presidente, presidente!».

«Lo peor que podemos hacer ahora es caer en una euforia irresponsable. Todavía no hemos ganado las elecciones», es la consigna interna que el líder del PP ha querido trasladar a su equipo de colaboradores más cercanos y a los cuadros del partido.

Asimismo, pese al fiasco del actual inquilino de la Moncloa, que incluso había planteado seis debates electorales al jefe de la oposición, Feijóo ha emplazado también a su formación a «no subestimar al candidato Sánchez, a quien le gusta más los platós de televisión que la calle», ha incidido el líder del PP, denunciando aquí que el dirigente socialista haya estado cuatro días enclaustrado en Moncloa preparando el debate.

«Pedro Sánchez suspendió su agenda el pasado fin de semana porque no tenía capacidad de movilización para contrarrestar la imagen de nuestro mitin en la plaza de toros de Pontevedra ante 12.000 personas», ha enfatizado Feijóo. «El candidato del PSOE hace la campaña que puede y hace de la necesidad virtud», ha sentenciado el ex presidente de la Xunta, llamando así al PP a no lanzar las campanas al vuelo. «Todavía queda mucha campaña», ha advertido. En concreto, 10 días hasta la jornada de reflexión.

Con todo, el presidente del Partido Popular ha avanzado que «nosotros vamos a seguir haciendo la misma campaña que teníamos prevista, llevamos ya muchos años en esto, yo no he interrumpido la campaña para preparar el debate, el señor Sánchez sí lo ha hecho», ha recalcado Feijóo al término del mitin en los Jardines del Prado de Ciudad, donde ha pedido a los españoles que voten masivamente el 23J para «ganar limpiamente las elecciones» y no depender de «minorías», rompiendo de esta forma la «política de bloques» del sanchismo.

Debate en TVE

En relación al debate a tres (Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal) que organiza TVE para el próximo 19 de julio, Feijóo ha dicho que no le preocupa lo más mínimo, volviendo a insistir en que no él participa si no lo hacen los otros tres líderes de fuerzas «con las que ha gobernado» el Ejecutivo de PSOE-Podemos: Aitor Esteban (PNV), Oriol Junqueras (ERC) y Arnaldo Otegi (Bildu). «Si quieren el debate a siete, lo hacemos, pero no me parece honesto que se excluya a los demás, a quienes han tenido pactos de investidura y acuerdos bilaterales con el Gobierno, y le han prestado apoyo parlamentario durante toda la legislatura», ha remachado Feijóo.