Así va el recuento del voto CERA que podría alterar los resultados de las elecciones del 23J

Los resultados del voto CERA, el de los españoles que viven en el exterior, se va conociendo desde este viernes a cuentagotas. Los partidos políticos están volcados en este recuente que podría alterar algún escaño clave en la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados. Como publicó OKDIARIO, si el PP obtiene algún asiento extra en la Cámara Baja, los independentistas del partido de Carles Puigdemont tendrían que votar ‘sí’ a la investidura de Pedro Sánchez (PSOE). Ya no serviría la abstención de Junts per Catalunya.

Con los resultados hechos públicos hasta la media tarde de este viernes no hay variaciones por ahora en la distribución de diputados. Uno de los lugares donde se centraba la lupa era en el voto CERA de la circunscripción de Gerona. No obstante, el PP se ha quedado a 253 sufragios de arrebatar un acta de parlamentario a Junts. Cabe recordar que los de Alberto Núñez Feijóo ha salido perjudicado en esa región porque teniendo más votos que Junts y ERC se han tenido que conformar con menos diputados. Algo similar ha ocurrido en Tarragona donde se confirma que no hay modificaciones.

Orense

En el caso de Orense, el Partido Popular ha resultado el primer partido en el voto CERA al cosechar 3.017 apoyos, casi el triple de los de PSOE, que se hace con 1.176. Vox irrumpe como tercera fuerza en el voto CERA en esta provincia de Galicia, con 669 votos; por delante de la formación liderada por Yolanda Díaz, que se tiene que conformar 382 votos de orensanos residentes en el exterior. Además, el Bloque se sitúa como la quinta organización en votos, con 208.

Le siguen en votos el PACMA, con 103 apoyos; Coalición de Centro Democrático, con 54; Por un Mundo Más Justo, con 42; el Partido Comunista dos Traballadores de Galicia, con 26; y Recortes Cero, con 14; y el Frente Obrero, con 11. En total, como publica Europa Press, han votado 5.849 orensanos del exterior, de los cuales, 118 votos nulos y 28 en blanco.

Almería

Por otra parte, ha trascendido que el PSOE ha sido la primera fuerza en Almería en el escrutinio del voto de residentes almerienses en el extranjero (CERA) en las elecciones generales del 23 de julio. Se trata de un escrutinio que no modifica el reparto de escaños por esta circunscripción que dio tres representantes al PP, dos al PSOE y uno a Vox

En particular, conforme el recuento efectuado, el PSOE han recibido 1.049 votos, seguidos de los populares, con 784 votos, y de Vox, con 357 papeletas, toda vez que el escrutinio da otros 357 votos a Sumar. En el voto total, el PP venció con el 41% de los sufragios frente al 29% del PSOE.

Córdoba

En la también andaluza provincia de Córdoba, aunque en total venció el PP, el PSOE se coloca en cabeza en el voto CERA. Contabilizan 696 votos para su candidatura; seguidos del PP, con 541 votos; Sumar, con 516, y Vox, con 243. Tampoco hay cambios en el reparto de escaños. Los seis representantes cordobeses serán Isabel Prieto y Bartolomé Madrid (PP), Luis Planas y Rafi Crespín (PSOE), Enrique Santiago (Sumar) y José Ramírez del Río (Vox).

Baleares

En las Islas Baleares el PSOE también logra la victoria con 815 votos llegados de compatriotas que viven en el extranjero. El PP se coloca en segunda posición con 729 sufragios. En total, 2.382 votantes de las Islas han depositado su sobre, frente a un censo de 32.840. A las 14.50 horas de este viernes ya se conocían los resultados. Por su lado, Sumar MÉS ha obtenido 389 votos, Vox se ha hecho con 303, Pacma ha logrado reunir 61, y Frente Obrero, Recortes Cero y el Partido Comunista de los Trabajadores de España han conseguido 18, 10 y 6 votos, respectivamente.