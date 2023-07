En enero de este año Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, porque «constituye una violación masiva de derechos fundamentales, la igualdad y las libertades de los españoles, la libertad de expresión, la de asociación, la de fundación, de pensamiento e ideológica», y por atentar además contra la propia convivencia y la unidad nacional. En conversación con OKDIARIO, Santiago Abascal no oculta su preocupación por el voto CERA (electores residentes en el extranjero), ya que gracias a la ley de Memoria Democrática «se otorgó la nacionalidad a muchas personas sin arraigo en España».

P.- Quiero preguntarle por el voto por correo. El 23J se va a vivir una jornada electoral bastante atípica. Hay miles de españoles que se van a quedar sin votar. Se puede considerar ilegítimas estas elecciones, cuando tantos y tantos españoles queriendo votar no lo van a poder hacer.

R.- Hay muchas razones para la ilegitimidad de unas elecciones. Mentir a los electores es una de ellas. Yo siempre lo he dicho. Se escandalizaban cuando yo decía que el Gobierno de Sánchez era ilegítimo porque nacía de la mentira a los electores. La mentira no es ilegal, no está en el Código Penal, pero es profundamente ilegítima cuando un candidato miente durante las elecciones y al día siguiente, ¡al día siguiente!, hace exactamente lo contrario. Las decisiones del Parlamento nacen de la expresión de esa soberana mentira y no de la soberanía del pueblo. Unas elecciones convocadas con mala intención en mitad del verano, en la época en la que todas las familias están de vacaciones. En un momento en el que no se quiere dar a Correos los medios materiales y los medios humanos para poder hacer frente a esa avalancha de peticiones de voto por correo y que puedan terminar en una situación en la que miles de personas no votan, pues son unas elecciones en las que si el resultado se juega por unos pocos votos, podríamos estar ante una gran disputa y yo espero que eso no pase. Francamente, espero que eso no pase y que la ampliación del plazo permita que las personas que aún no han podido votar habiéndolo solicitado, lo hagan. Y si no, que se tomen las medidas excepcionales para que esas personas a las que no les ha llegado el voto a tiempo puedan volver a ser incluidas en el censo de este domingo para poder participar en su caso de manera presencial.

P.- La Junta Electoral le ha hecho caso. Finalmente, han ampliado el plazo.

R.- Lo pedimos hace una semana y no nos hicieron caso y finalmente lo han hecho.

P.- Pero ¿qué pasará si al final miles y miles de personas no pueden votar?

R.- Desde el punto de vista democrático es muy grave que una persona no pueda votar. Ahora bien, miles y miles es un número muy indeterminado. Si me dices que 100.000 personas no votan y resulta que la diferencia de votos está en 100.000, por buscar un ejemplo, que es todo más complejo porque hay circunscripciones y habría que ir a las provincias y a los escaños. Pero sí, si por ejemplo, en una provincia no pueden votar 3.000 personas y la diferencia de votos en un escaño de diputado es de 3.000 votos y ese escaño es el que marca la diferencia de una mayoría de Gobierno, pues estamos realmente ante un problema democrático de primer orden. ¿Qué es lo que pasaría? No lo sé. No nos hemos visto nunca ante esta situación, pero estamos ante un problema democrático y de deslegitimación de las elecciones que nadie quiere y que a todos nos preocupa extraordinariamente. Yo también tengo preocupación con el voto CERA y con lo que ha sido la Ley de Memoria Democrática, que ha facilitado la nacionalización de muchas personas por una ley puramente ideológica que no tenían ningún tipo de arraigo en España ni de interés en ser españoles. Y yo creo que hay que estar muy atentos al cambio del censo del voto CERA, ver cuáles son las personas que se han incorporado, en qué países y estar atentos a si cambia mucho la participación del voto de residentes ausentes desde las elecciones anteriores a estas, porque no sabemos si puede haber regímenes en Hispanoamérica, no precisamente democráticos, que están llevando a sus secuaces a nacionalizarlos como españoles porque tenían algunos abuelos españoles y para hacerles votar en masa en España.

P.- Hemos visto a una diputada socialista [Pilar Cancela] en Venezuela ofreciendo nacionalizaciones masivas a cambio del voto.

R.- Estamos atentos a ello, pero por ahora es sólo una preocupación y vamos a mirar con mucha atención todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, como hemos hecho siempre, tanto la limpieza del proceso electoral durante el día de la celebración de las elecciones, como todo lo relativo al voto por correo y al voto de residentes ausentes.