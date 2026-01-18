Cómo se escribe sonrió o sonrio

Saber si se escribe sonrió o sonrio es una duda que podemos tener. En este caso debemos recordar correctamente las normas de ortografía para evitar cometer este tipo de errores. Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. En verbos de este tipo saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

La forma correcta es sonrió, con tilde en la ó. Es normal que surja la duda entre sonrió y sonrio, pero conviene dejarlo claro desde el principio: sonrio, sin tilde, no es una forma aceptada por la ortografía del español.

El verbo sonreír

El verbo sonreír lo consideramos como un verbo irregular y lo incluimos en la segunda conjugación. En ocasiones de uso en pasado simple (pretérito perfecto simple), su conjugación es esta que vemos: yo sonreí, tú sonreíste, él o ella sonrió, nosotros sonreímos, vosotros sonreísteis, ellos sonrieron. Como se puedes apreciar en estos casos, la forma que se atribuye a la tercera persona del singular es sonrió.

Reglas de acentuación

La explicación principal está en la acentuación. La palabra sonrió se divide en sílabas como so-nri-ó. Esto significa que es una palabra aguda, ya que la sílaba tónica es la última. Según las reglas generales de acentuación del español, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, en n o en s. Dado que sonrió termina en vocal, la tilde es obligatoria.

Además de cumplir una regla general, la tilde también tiene una función muy concreta en esta palabra: indicar correctamente la pronunciación. En sonrió, las vocales i y o no se pronuncian juntas, sino en sílabas diferentes. Es decir, forman un hiato (i-ó), y la tilde ayuda a marcar esa separación. Sin ella, la lectura puede resultar confusa o incorrecta.

Errores comunes

Este tipo de errores es bastante frecuente porque muchas personas escriben como hablan, sobre todo cuando lo hacen deprisa o sin revisar el texto. También influye el hecho de que en la comunicación digital se suelen omitir tildes, lo que acaba generando dudas cuando se pasa a un contexto más formal. Sin embargo, en la escritura correcta del español, la tilde no es opcional: omitirla se considera una falta ortográfica.

Algo parecido ocurre con otras formas verbales como rió o río, que también llevan tilde para marcar correctamente el acento y evitar ambigüedades.

Ejemplos según definición

Toma nota de estos ejemplos y empieza a escribir bien.

Hacer con la boca el gesto de la sonrisa. Sonríe de una forma casi mágica en cualquier ocasión y eso que hay días en los que la jornada laboral es bastante complicada, es un placer estar con alguien tan positivo al lado.

Mostrarse favorable para alguien sobre una determinada cosa. A María parece que la suerte le sonríe, le ha tocado la lotería dos veces en lo que va de año, algo casi imposible si tenemos en cuenta las posibilidades, realmente es una persona muy afortunada.

En definitiva, la única forma correcta es sonrió, con tilde en la ó. Escribir sonrio sin tilde es incorrecto. Recordar las reglas básicas de acentuación y prestar atención a la pronunciación real de las palabras ayuda mucho a escribir mejor y con mayor seguridad.