La compañía Uber Eats acaba de anunciar en España que va a dejar de trabajar con autónomos, ya que operaba a través de un modelo mixto que combinaba trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. El motivo de esta decisión de Uber Eats ha sido «poner fin a todos los litigios pendientes», debido a que la empresa ya ha tenido varios desencuentros a lo largo de 2025 con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En consecuencia, Uber Eats ha ido avanzando para cambiar su modelo, y durante el 2025 contrato a 7.000 trabajadores que, por tanto, dejaron de ser autónomos.

De hecho, Uber Eats ha dado a conocer a través de un comunicado este cambio en su trayectoria. «Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos. Los repartidores que todavía utilizan nuestra aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de nuestras flotas colaboradoras», explican desde la compañía.

La principal causa de este cambio de rumbo habrían sido las amenazas de Yolanda Díaz. «Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos», aseguran desde Uber Eats.

Hay que recordar que en 2021 Uber Eats se adaptó a la Ley Rider apostando por el modelo laboral en España, y que en 2022 es cuando empezó a operar con un modelo híbrido en el que los repartidores han podido elegir entre ser asalariados o autónomos. Además, en octubre de 2024 Uber Eats y UGT firmaron un acuerdo de colaboración para mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores.

Recrudecida guerra entre Uber Eats y Díaz

Durante el mes de diciembre, Yolanda Díaz había aumentado la presión sobre Uber Eats por seguir utilizando trabajadores autónomos en su plantilla. De esta forma, el Ministerio de Trabajo se llegó a plantear llevar a la compañía a los tribunales por la vía penal en enero de 2026, una vez terminara la investigación que la Inspección de Trabajo había comenzado hace meses.

Hay que destacar que a diferencia de Glovo y Just Eat, Uber mantenía un modelo mixto en sus contrataciones, con autónomos y trabajadores en plantilla, lo que molestaba mucho al Ministerio de Trabajo.

De hecho, el pasado mes de octubre, la ministra de Trabajo aseguró que ninguna empresa por muy grande que fuera iba a evitar que cayera sobre ella el peso de la ley si se demostraba que incumplía la legalidad vigente, en referencia a la inspección que estaba abierta contra Uber Eats.

«Quiero anunciar algo de manera contundente, Uber Eats no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa», indicaba Yolanda Díaz en el acto de presentación del plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027. Sin embargo, la respuesta por parte de la compañía a estas acusaciones no se hizo de esperar. Y desde Uber Eats se destacó en el mes de noviembre de 2025 que «se cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera». De igual forma, la compañía de reparto de comida a domicilio defendió su modelo en España. «En España, nuestro modelo híbrido ofrece a los repartidores la libertad de elegir entre trabajar como empleados asalariados, contratados por una de nuestras flotas asociadas, o como autónomos utilizando una herramienta que garantiza plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen», aseguraban.

No obstante, finalmente esta pelea se ha saldado con la renuncia de Uber Eats a sus repartidores autónomos para evitar la amenaza penal contra sus dirigentes desde Ministerio de Trabajo. Una amenaza que Uber Eats esquiva con esta decisión. Asimismo, en diciembre de 2025, fuentes del ministerio ya alertaban de que la empresa estaba a tiempo de enmendar su actuación y evitar la denuncia por la vía penal.