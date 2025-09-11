Newlink Spain, consultora de comunicación estratégica con más de 25 años de trayectoria, anuncia la incorporación de Miguel Justribó como VP Brand & Consumer Journey.

Como señala Gustavo Martínez, Country Manager de Newlink Spain y Global Chief Growth Officer, «Durante este último año, hemos construido una base sólida que nos ha permitido crecer y formar un equipo con un gran potencial en liderazgo y en la gestión de proyectos de consultoría, marketing y comunicación».

Para acompañarnos en este camino incorporamos a Miguel, cuya visión y experiencia, serán determinantes para llevar a Newlink a alcanzar las metas marcadas en nuestro plan estratégico y poder trabajar junto a los clientes. Las marcas necesitan estrategias que cubran los comportamientos híbridos y valoren la influencia además del alcance para maximizar engagement y conseguir resultados. La conversión hoy es el objetivo clave del área de Brand de Newlink”

Visión de futuro en Newlink

Miguel Justribó, en colaboración con el equipo directivo de Newlink, impulsará la práctica de Brand & Consumer, con una mirada integral, redefiniendo la visión y el offering del área combinando estrategia, creatividad y data,

Desde su nueva posición, Justribó, liderará el área con un enfoque claramente estratégico y centrado en el Consumer Journey: «Unirme a Newlink me permite implementar mi experiencia tanto en cliente como en agencia; hacerlo en una compañía que siempre ha estado un paso por delante en entender el marketing. No basta con comunicar hay que conectar. Y ese es hoy el gran reto de las marcas y sus líderes».

Por lo tanto, «asumir el liderazgo del área de Brand significa poder sumar marcos estratégicos y creativos que conviertan la complejidad del consumer journey en oportunidades reales de crecimiento para nuestros clientes. Nuestro reto será convertir esas conexiones en valor real para las compañías y en experiencias significativas para las personas».

Con una sólida trayectoria en anunciantes y agencias, Justribó fue VP de Comunicación, RSC y Transformación Digital y Chief Purpose Officer en Grupo Telepizza (hoy Food Delivery Brands); ha liderado equipos en Y&R, Grey, McCann Erickson Madrid; The Cathedral y Grupo & Beyond.

Como consultor, ha acompañado a marcas e instituciones como LaLiga, Euroforum o Papa John’s.

La llegada de Justribó se produce en un momento de expansión y consolidación de Newlink en España. Pionera en el enfoque hacia el Engagement, la firma trabaja con la convicción de que ya no basta con comunicar: hay que conectar a través de un propósito compartido entre organizaciones y grupos de interés. Newlink da así un paso más en su ambición de ser el socio estratégico de referencia para marcas que buscan crecer en un entorno competitivo y cambiante.