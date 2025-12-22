Malas noticias con la devolución del IRPF a mutualistas: lo que está pasando no es normal

Durante años, la devolución del IRPF a los mutualistas ha sido sinónimo de una larga espera, de trámites que se alargaban más de la cuenta y la sensación de que cada vez que se avanzaba un poco, llegaba un nuevo retraso. Lo que parecía un proceso extraordinario para corregir una injusticia histórica terminó convertido en un laberinto administrativo difícil de explicar. En 2025 todo esto debería haber cambiado, pero lo que está ocurriendo ahora tampoco es del todo normal y está generando inquietud entre miles de afectados.

La Agencia Tributaria ha acelerado los pagos, y se están ejecutando devoluciones a mayor ritmo que en ejercicios anteriores y se han hecho desembolsos masivos en pocos meses. Sin embargo todavía hay contribuyentes que llevan años reclamando sin una resolución clara, personas que han tenido que volver a presentar solicitudes porque formularios anteriores quedaron invalidados y un volumen de expedientes que sigue siendo tan elevado que obliga a Hacienda a reajustar procedimientos cada poco tiempo. La mejora existe, pero no termina de traducirse en tranquilidad. En el fondo, lo que se ve ahora es la consecuencia de un problema que se arrastra desde décadas atrás. Miles de trabajadores cotizaron a mutualidades laborales antes de la plena integración en la Seguridad Social. Esas aportaciones no recibieron entonces el tratamiento fiscal que sí se aplicaría después a las cuotas a la Seguridad Social, lo que provocó que muchos jubilados pagaran más IRPF del que correspondía. Cuando el Tribunal Supremo empezó a fijar criterio y abrió la puerta a las reclamaciones, se desató una avalancha de solicitudes que el sistema no estaba preparado para absorber.

Malas noticias con la devolución del IRPF a mutualistas

El resultado fue un escenario cambiante. Hubo periodos de saturación, modificaciones de procedimiento casi cada campaña de renta y un momento especialmente delicado en el que las devoluciones quedaron paralizadas para reorganizar el proceso. Con el tiempo se anunció algo que alegró a muchos, y que era permitir que el reintegro se hiciera en un pago único, evitando que el contribuyente tuviera que reclamar año por año. Sobre el papel parecía la solución definitiva, pero la realidad ha demostrado que no es tan simple.

Hacienda ha ido incorporando el nuevo marco a su sede electrónica y a Renta Web, con referencias concretas para solicitudes de devoluciones de 2019 a 2022 y ejercicios no prescritos. La idea era facilitar la tramitación para la devolución del IRPF a los mutualistas, y centralizar toda la información, desde requisitos hasta preguntas frecuentes. Sin embargo, esta reorganización no ha evitado los tropiezos, con formularios que dejaron de tener validez, contribuyentes que descubrieron que debían volver a presentar documentos y plazos que se interpretan de forma distinta según el caso.

En este contexto se entiende mejor lo que ha ocurrido en 2025. Tras los atascos de 2023 y 2024, las devoluciones se han acelerado. Entre agosto y octubre, según cifras ya publicadas, se devolvieron 2.350 millones de euros correspondientes al IRPF pagado de más entre 2019 y 2022 por pensionistas de antiguas mutualidades. La cifra es relevante, pero no resuelve del todo el problema. La situación continúa siendo desigual: hay personas que ya han cobrado, otras que siguen esperando y quienes ni siquiera han iniciado el trámite porque desconocen que todavía deben presentar el formulario correcto.

Qué hacer si en 2026 todavía no se ha cobrado

Aquí es donde se concentran las mayores confusiones. El formulario puede presentarse en cualquier momento del año, pero los límites varían según el recorrido de cada contribuyente. Quien nunca ha solicitado la devolución debe hacerlo antes del 2 de febrero de 2026 para optar al reintegro conjunto de 2020, 2021 y 2022. En cambio, quienes presentaron solicitudes antes del 22 de diciembre de 2024 y no cobraron deben guiarse por un vencimiento que se calcula en función de la fecha de aquella primera presentación. Este tipo de matices es el que está generando dudas y retrasos.

Cómo hacer la solicitud de la devolución del IRPF

La solicitud en sí se realiza a través de Renta Web, utilizando certificado digital, DNI electrónico o Clave. El sistema incluye datos precargados y un formulario específico que sustituye a las antiguas reclamaciones complejas, lo que en teoría debería agilizar la gestión. Aun así, no todos los expedientes avanzan al mismo ritmo. Hay casos pendientes de revisión, procesos que requieren comprobaciones adicionales y contribuyentes que creen tener todo resuelto pero descubren que falta algún trámite que nunca se explicó con claridad.

De este modo, todo apunta a que 2026 seguirá siendo un año de tramitación para quienes aún no han cobrado. La Agencia Tributaria deberá completar expedientes arrastrados y responder a nuevas solicitudes que seguirán llegando mientras no prescriban los ejercicios implicados. Para el afectado, la recomendación es revisar directamente la información oficial, comprobar qué formulario corresponde a su situación y no apurar plazos. En este proceso, la prescripción y los cambios normativos sí marcan una diferencia real.