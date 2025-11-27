Durante el XI Foro Empresarial Hispano-Alemán de CEOE, que han presidido SM el Rey y el presidente de la República Federal de Alemania. El Rey, Felipe VI, ha anunciado que España va a ser el país invitado durante la próxima Feria Industrial de Hannover 2027.

Esta invitación, que se ha dado a conocer en el evento de CEOE, supone un gran hito para España, ya que la Feria de Hannover, o Hannover Messe, es la feria industrial más grande del mundo, celebrada en Alemania, y dedicada a la tecnología industrial, la automatización, la robótica y la energía. Se trata de un evento anual que atrae a miles de visitantes y expositores internacionales para mostrar las últimas innovaciones en estos campos.

«España será el país invitado de honor (Partner Country) durante la edición de 2027 de la Hannover Messe, una de las ferias industriales más importantes del mundo. La participación española reforzará nuestros vínculos al mismo tiempo que pone de manifiesto nuestro compromiso con la transformación industrial en su sentido más amplio, incluyendo la progresiva reducción de las emisiones de carbono y la automatización, digitalización e innovación de la industria», ha indicado Felipe VI.

«Participar en este evento nos permite compartir conocimientos, explorar nuevas alianzas y contribuir al desarrollo de un sector industrial más competitivo y colaborativo en el ámbito europeo», ha explicado SM el Rey.

El XI Foro Empresarial Hispano-Alemán de CEOE

CEOE ha celebrado en su sede en Madrid, el XI Foro Hispano-Alemán, coincidiendo con la visita a España del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. En esta ocasión, el encuentro ha girado en torno al lema Alemania y España: hacia una economía europea más competitiva y resiliente.

El Foro, que ha sido presidido por SM el Rey Felipe VI y por el presidente Steinmeier, se celebra desde 2002 de forma alterna en Madrid y Berlín. La última edición fue en el año 2022 en la capital alemana.

CEOE ha organizado esta edición del Foro Hispano-Alemán junto a la Secretaría de Estado de Comercio (a través de ICEX España Exportación e Inversiones), la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio Alemana para España (AHK), la Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), la Cámara Alemana de Comercio e Industria (DIHK) y la Embajada de la República Federal de Alemania.

De esta forma, la competitividad empresarial y la resiliencia de la economía europea se han convertido en cuestiones centrales de la agenda europea, en un contexto de creciente competencia mundial y tensiones geopolíticas como el actual.