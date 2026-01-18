La teleco Vodafone ha detectado una nueva estafa que afecta, sobre todo, a personas mayores en España: pequeñas compañías del sector se están haciendo pasar por sus trabajadores para engañar a sus clientes. En concreto, fuentes de la empresa explican a OKDIARIO que se han reportado casos en los que alguien ha entrado en domicilios diciendo que es un operario de Vodafone con la excusa de mejorar la calidad de Internet con un nuevo router.

Sin embargo, lo que en realidad hacen es cambiar la instalación y colocar la de una teleco pequeña menos conocida, robando así el cliente de su competidor. Para culminar la estafa, el falso trabajador de Vodafone le pide al afectado que firme un papel, el cual hace efectivo el cambio de compañía.

Las mismas fuentes indican que esto no sólo está sucediendo con Vodafone, sino también con otras grandes compañías. Otra de las afectadas es la filial low cost de esta empresa, Lowi.

Para lograr que el cliente firme, el sujeto le asegura que el papel es sólo un trámite en el que consta el cambio del router con el fin de mejorar la conexión. «Van a gente mayor, se hacen pasar por operarios de Vodafone, pero realmente son de empresas pequeñas y locales», declaran las mismas fuentes.

«Dicen que tienen que renovar el wifi para mejorarlo, pero realmente le cambian el aparato por otro de su empresa pequeña», explican. «Luego les hacen firmar lo que dicen que es la instalación, pero realmente es un contrato de cambio», continúan.

Estafa a clientes de Vodafone

Parece obvio que, parece hacer efectiva la estafa que afecta a los clientes de Vodafone, los implicados deben de conseguir de alguna forma la cuenta corriente del afectado. Las fuentes indican que, tras la firma del contrato obtenida con los métodos narrados anteriormente, se ponen en contacto con las víctimas para pedirles de forma insistente el número de cuenta.

Las fuentes aseguran que las compañías tradicionales se ponen en contacto con sus clientes a través de vías como el correo electrónico, confirmando la intervención en varias ocasiones, también a través de llamadas. Los estafadores, sin embargo, utilizan simplemente la vía telefónica o, directamente, se plantan en la puerta del domicilio.

Los que realizan este tipo de estafas suelen ser empresas muy pequeñas, locales, que casi no son conocidas y no tienen clientes, por lo que usan estos métodos para aumentar su base de ingresos. Vodafone y las principales telecos ya han detectado estos movimientos y están avisando a sus clientes para que no caigan en estos engaños.

Es importante desconfiar de llamadas que anuncien cambios en tarifas o servicios sin notificación previa por escrito, ya que la normativa exige una comunicación por escrito con al menos 30 días de antelación para cualquier modificación del contrato.

Si hay alguna duda, lo mejor es colgar la llamada y verificar la información con el operador actual. Si ya se ha aceptado el cambio, es crucial desistir antes de que el nuevo técnico instale cualquier equipo para evitar indemnizaciones. La OCU recomienda denunciar estas llamadas a la policía y notificar al operador anterior lo ocurrido para solicitar la reincorporación en las mismas condiciones.