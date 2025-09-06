Recorrido y perfil de la etapa de la Vuelta a España 2025 hoy, sábado 6 de septiembre: horario y de dónde sale
Conoce todos los detalles sobre el perfil y recorrido de la etapa 14 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, sábado 6 de septiembre
La etapa 14 de La Vuelta Ciclista a España 2025 comenzará en Avilés y terminará en La Farrapona. Lagos de Somiedo
Los ciclistas tendrán que recorrer un total de 135,9 kilómetros en la etapa 14 de La Vuelta Ciclista a España 2025
Los aficionados a este deporte llevan ya dos semanas disfrutando con La Vuelta Ciclista a España 2025 después de que Tadej Pogacar, una vez más, consiguiese conquistar el Tour de Francia hace ya más de un mes. El esloveno no está participando en esta histórica ronda española que comenzó el sábado 23 de agosto en Italia y que ha pasado por Francia y Andorra antes de llegar a nuestro país. Todo concluirá el próximo domingo 14 de septiembre en Madrid. La etapa 14 de hoy, sábado 6 de septiembre, arrancará en Avilés y terminará en La Farrapona. Lagos de Somiedo. Esta 80ª edición de esta mítica competición tiene cuatro etapas llanas, seis de media montaña, cinco de montaña, tres onduladas con final en alto, una llana con final en alto, dos contrarrelojes, una individual y otra por equipos, y dos jornadas de descanso, pero ya han consumido uno.
La Vuelta Ciclista a España 2025 consta de 3.151 kilómetros de recorrido, una cantidad inferior a la que tuvo que recorrer el pelotón hace un mes en el Tour de Francia, aunque tendrá un total de 21 etapas. El vigente campeón es Primoz Roglic, pero el ciclista esloveno no está participando en esta 80ª edición, así que los favoritos están deseando que llegue ese domingo 14 de septiembre para poder coronarse y proclamarse campeones de esta histórica ronda española.
A qué hora empieza La Vuelta a España 2025 hoy sábado 6 de septiembre
Los ciclistas que participarán en esta etapa 14 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, sábado 6 de septiembre, arrancará en Avilés con la salida neutralizada a las 13:30 horas (horario peninsular). La organización estima que el pelotón comience a llegar a la línea de meta situada en La Farrapona. Lagos de Somiedo, sobre las 17:13 horas, una menos en las Islas Canarias.
Recorrido y perfil de la etapa de hoy de Avilés a La Farrapona. Lagos de Somiedo
La etapa 14 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, sábado 6 de septiembre arrancará en Avilés y los ciclistas tendrán que pedalear durante 135,9 kilómetros hasta alcanzar la línea de meta que estará instalada en La Farrapona. Lagos de Somiedo. Esta será la cuarta etapa de montaña de las cinco de las que consta en el calendario de la 80ª edición de esta competición.
Esta etapa 14 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, sábado 6 de septiembre, será una prueba corta pero intensa en Asturias. Las fugas de los escaladores pueden ser claves para ofrecer un gran espectáculo y recuperar los tiempos de la prueba del viernes. Los ciclistas tendrán que subir el Alto del Tenebreo, de tercera categoría con 5,8 kilómetros al 6,5%, San Lorenzo, de primera categoría con 10,1 kilómetros la 8,5% y Farrapona, de primera categoría, con 16,9 kilómetros al 5,9%.
Dónde ver La Vuelta a España hoy en directo
Los medios de comunicación que se hicieron con los derechos para retransmitir de forma íntegra en exclusiva todas las etapas de La Vuelta Ciclista a España 2025 fueron Eurosport y HBO Max. RTVE también retransmitirá en directo por televisión gratis y en abierto los últimos tramos de cada jornada a través de los canales de La1 o Teledeporte. Estas tres plataformas ofrecen también sus aplicaciones, donde emitirán en streaming y en vivo online las diferentes carreras de esta apasionante 80ª edición de la histórica ronda española. En la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en las diferentes carreteras de nuestro país, donde estaremos prestando atención a Juan Ayuso.
Por dónde pasa la etapa de La Vuelta a España 2025 hoy
Esta etapa 14 de hoy, sábado 6 de septiembre, de La Vuelta Ciclista a España 2025 comenzará en Avilés y el pelotón irá pasando por zonas como Posada, Veiga d’Anzu, Las Caldas, Proaza, Entragu o Saliencia antes de alcanzar la línea de meta que estará en La Farrapona. Lagos de Somiedo.
Dónde escuchar por radio la etapa de La Vuelta a España hoy
Todos aquellos amantes de esta competición que no puedan ver en directo por televisión esta etapa 14 de hoy, sábado 6 de septiembre, de La Vuelta Ciclista a España 2025 o de alguna de las carreras que quedan en esta competición, deben saber que podrán escucharla por la radio. Emisoras como Radio marca, Cope, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán para narrar en directo lo que esté haciendo el pelotón a lo largo de esta 80ª edición de la ronda española.