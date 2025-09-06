Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 14

La 14ª etapa de la Vuelta a España, entre Avilés y el Alto de la Farraponano, ha servido para agitar la coctelera en la clasificación general con un Jonas Vingegaard que mantiene su liderato a pesar de volver a quedar segundo, esta vez, detrás del español Marc Soler. Que, aunque sumó la tercera victoria nacional en la competición, poco daño hizo al danés para que peligre su puesto ante los rivales de la tabla.

Una carrera en la que no hubo problemas respecto a posibles manifestantes propalestinos intentando boicotear la etapa para expulsar a Israel, dejando que todo transcurriera con total normalidad para que los ciclistas se centrasen en subir posiciones.

El ciclista de Vilanova i la Geltrú, de 31 años, firmó su cuarta victoria en la Vuelta y la séptima del UAE como conquistador de la decimocuarta etapa disputada entre Avilés y el Alto de la Farrapona, de 135,9 km. Soler firmó un éxito que rubricó en 3h.48.22, a una media de 35,7 km/hora. Tiempo al que no llegaron a tiempo los «gallos» de la general. Vingegaard y Almeida, por este orden, cruzaron a 39 segundos. Las bonificaciones sumaron 2 segundos al casillero del danés, quien ahora tiene a Almeida a 48 segundos. La tercera plaza es para el británico Tom Pidcock, a 2.38 y la carta para el australiano Jai Hindley a 3.10. El primer español es Abel Balderstone (Caja Rural), decimocuarto a 19.26.

Este domingo tendrá lugar la 15º etapa entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167 km. Jornada de media montaña que sale de Asturias y llega a Galicia con un perfil ondulado propicio para las escapadas.

Clasificación de la etapa 14

Clasificación general de la Vuelta a España