En Polonia ven a Lewandowski en el Atlético de Madrid

Son días mucho hablar de Robert Lewandowski. El delantero polaco, que recientemente se lesionó y estará en torno a un mes en el dique seco, está siendo objeto de debate en el seno del Barça, tanto por su edad como por su continuidad en el club tras la presente temporada, momento en el que se le acaba el contrato. Estos días se rumoreaba sobre una posible salida rumbo a Turquía… y ahora desde Polonia ven a Lewandowski siguiendo los pasos de Luis Suárez, del Barça al Atlético de Madrid.

«El Milan es una probabilidad, pero tengo una teoría y es que Lewandowski va a jugar una temporada en el Atlético de Madrid. Puede tener éxitos con Sorloth y el Atlético ya fichó en su momento a David Villa o Luis Suárez. Además, hay asuntos personales por resolver», expresa el reputado periodista polaco Mateusz Święcicki, que visualiza a Lewandowski siguiendo los pasos de otros ex culés como Suárez o Villa, que tras brillar en el Barça completan otra etapa en España con el Atlético de Madrid.

Robert Lewandowski se lesionó esta semana y no estará disponible para el Clásico ante el Real Madrid, en una oleada de lesiones en las últimas fechas que comprometen el bloque de Hansi Flick en el Barça. El polaco sufrió una rotura de su bíceps femoral y estará entre tres y seis semanas, según vaya evolucionando.

Pero los rumores en torno a una salida de Lewandowski del Barça no son nuevos ni llegan tras su lesión. Desde el arranque de la temporada, cuando el polaco sufrió un primer frenazo en forma de molestias que auspiciaron la titularidad de Ferran Torres, el cual ha respondido con rendimiento y goles, se viene hablando ya de si el tiempo de Lewandowski en el Barça ha llegado a su fin.

Lewandowski tiene 37 años y esta es su última temporada con contrato en el Barça. En el club denotan un bajón en su rendimiento y que su edad no invita a proseguir apostando por él como el delantero titular, de ahí que se exploren alternativas y se apuestan por otros nombres con más carrera por delante.

Es ahí donde están despertando numerosos rumores que incluso su agente, Pini Zahavi, permite proliferar. “El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en 2026 y todavía no hay nada decidido. Tenemos que esperar y ver qué ocurre en los próximos días. No hay nada oficial, no hay ofertas ahora mismo”, explicaba el representante de Lewandowski, dejando todo en el aire.

Arabia Saudí es también un mercado que se ha interesado en él, aunque desde el entorno de Lewandowski se insiste en que el jugador quiere seguir en Europa por el momento. En Turquía se apuntó al Fenerbahce como una oportunidad para ello, interesado en él y en realizar una propuesta sugerente. También el Milan, otro equipo potente donde podría encajar su figura.

Pero el último en aparecer en la ecuación es un Atlético de Madrid que sabe muy bien lo que es coger jugadores que acaban su etapa en el Barça. Funcionó a las mil maravillas con David Villa, y repitió el patrón con un Luis Suárez capital para lograr salir campeones de Liga. ¿Repetirá la historia Lewandowski?