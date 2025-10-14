En Turquía se relamen con la posibilidad de que Lewandowski fiche por el Fenerbahce

El futuro de Robert Lewandowski cada vez es más incierto en el Barça y es por ello que está despertando un buen interés fuera de España, especialmente en Turquía, donde varios medios aseguran que el Fenerbahce estaría valorando seriamente la incorporación del delantero polaco para la próxima temporada. Aunque el Barcelona aún cuenta con el jugador hasta 2026, lo que resta de temporada, desde el entorno azulgrana ya se habla de su fin de ciclo y no es descabellado pensar en que ponga punto y final en enero, más ahora que se ha lesionado.

El delantero está en estos momentos cumpliendo su cuarta campaña en el Barça y ha visto cómo su protagonismo se ha reducido en este arranque de curso, con lesión mediante. A pesar de mantener cifras aceptables, el club catalán prepara una transición en su plantilla que afectaría directamente al polaco, que suma ya 37 primaveras y que es considerado una de las fichas más elevadas del vestuario.

Desde Barcelona se asevera que la dirección deportiva no contempla una ampliación de su contrato y trabaja en un relevo generacional que garantice continuidad al proyecto deportivo de Hansi Flick. En este contexto, Turquía observa con atención cada movimiento. Diversos medios turcos recogen que el Fenerbahce sigue de cerca la situación en el Barça de Lewandowski, consciente de que podría quedar libre o ser transferido a un precio reducido en el mercado invernal. El club de Estambul, uno de los históricos del país otomano, considera que su llegada supondría un golpe de efecto tanto a nivel deportivo como mediático, y estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para incorporarlo.

Lewandowski sigue siendo muy atractivo

En cualquier caso, fuentes cercanas al club turco sostienen que la operación se plantea con vistas al próximo verano, dado que el fichaje durante el mercado invernal resulta improbable por motivos financieros y deportivos. El objetivo del Fenerbahce sería contar con el atacante para el inicio del curso 2025-2026, ofreciendo un contrato de dos temporadas y un salario de pedigrí que refleje el prestigio del futbolista polaco. La intención sería ficharle como agente libre, evitando así el pago de traspaso al Barcelona y destinando ese ahorro a una propuesta salarial más atractiva.

El agente del jugador, Pini Zahavi, tampoco ha despejado las incógnitas. En declaraciones al medio 365Scores, el representante reconoció que no existe aún una decisión definitiva sobre el futuro de su cliente: “El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en 2026 y todavía no hay nada decidido. Tenemos que esperar y ver qué ocurre en los próximos días”. Asimismo, desmintió cualquier contacto con clubes de Arabia Saudí: “No hay nada oficial, no hay ofertas ahora mismo”.

En lo que va de temporada Lewandowski ha sido titular en cuatro de los nueve partidos que ha disputado, quedándose sin jugar solamente en el encuentro que abría la temporada en la Liga ante el Mallorca. Si bien es cierto que ha salido de inicio ante Real Sociedad y Sevilla en los dos últimos encuentros de Liga, no salió de inicio ante el Paris Saint Germain. En total suma 431 minutos de juego y cuatro goles, todos en el campeonato doméstico.