Pini Zahavi, el ‘Señor Lobo’ de 80 años que ha llevado en secreto a Hansi Flick al Barcelona

Pini Zahavi nació en Ness Ziona (Israel) en plena Segunda Guerra Mundial. Ya ha cumplido los 80 y pocas veces se deja ver en público. Este viejo judío, que empezó como periodista deportivo, es un agente de futbolistas muy poco común. Quien lo busque lo hallará en las antípodas de los mediáticos Mino Raiola, que Dios tenga en su gloria, o Jorge Mendes. Se esconde de los focos como un vampiro. Le gusta la discreción y trabajar en secreto. Pero si alguien puede presumir de haber llevado a Hansi Flick al Barcelona ese es Pini Zahavi.

Íntimo amigo de Joan Laporta y uno de sus agentes de cabecera, en el currículum del representante de Hansi Flick, del que jamás ha presumido, relucen sus intervenciones en los fichajes de David Alaba por el Real Madrid o de Lewandowski por el propio Barcelona, ya con su amigo Laporta de presidente. Por no hablar de que Pini Zahavi fue el hombre clave para cerrar el fichaje más caro de la historia: Neymar al PSG por 222 millones de euros en aquel cálido verano de 2018 del “se queda” de Piqué.

#Últimahora🚨 Oficial: Hansi Flick ya es nuevo entrenador del Barcelonahttps://t.co/wj8tEXsJFD — okdiario.com (@okdiario) May 29, 2024

Su padre vendía materiales de construcción, pero a Pini Zahavi lo que más le gustaba no era el andamio sino el balón. De joven inició su carrera profesional como periodista deportivo. «Mi forma de hacer negocios era moverme de un periódico a otro cada cuatro o cinco años. Eso te permite conseguir un mejor salario. No quería ser un periodista deportivo pobre”, explicó en 2006 en The Guardian, en una de las pocas entrevistas que ha concedido durante su dilatada carrera. Lo suyo no es hablar sino guardar silencio. Hizo propias aquellas palabras de Jaime Peñafiel: “Valgo más por lo que callo que por lo que digo”.

Su crecimiento y operaciones

El representante israelí explicaba que su primer negocio en el mundo del fútbol fue el traspaso de Avi Cohen, defensa del Maccabi Tel Aviv, que fue vendido al Liverpool por 200.000 libras. No les parecerá mucho pero móntense en la máquina del tiempo y retrocedan hasta el año 1979 y ya no les parecerá tan poco. Once años después participó en el traspaso de Rosenthal del Standard de Lieja belga otra vez al Liverpool.

Pini Zahavi comenzó a ganar prestigio y notoriedad a partir de 2003, cuando el magnate ruso Roman Abramovich compró el Chelsea por 170 millones de euros. El representante de Lewandowski y Hansi Flick participó en dicha operación y él gestionaría después los fichajes de Hernán Crespo, Makelele, Adrian Mutu, Verón y Duff, entre otros futbolistas que aterrizaron en Stamford Bridge en los primeros tiempos de Abramovich al timón de los blues.

Hansi Flick ficha por el agente de Laporta y se acerca al Barcelona https://t.co/oz6BTFowqn — okdiario.com (@okdiario) February 15, 2024

El representante israelí que acaba de llevar a Hansi Flick al banquillo del Barcelona también hizo grandes negocios con Rio Ferdinand, uno de los mejores defensas ingleses del siglo XXI, que jugó en el West Ham, en el Leeds y, sobre todo, en el Manchester United. En Inglaterra aseguran que ganó 1,3 millones de euros con los traspasos del central, que en su día estuvo en la órbita del Real Madrid, y con quien le une todavía una gran amistad.

Pini Zahavi resume su filosofía de Señor Lobo, aquel personaje tan tarantiniano de Pulp Fiction que encarnó Harvey Keitel y que solucionaba problemas con naturalidad y garbo. Discreto, afable y pragmático, hace fácil lo imposible. Y lo cobra: «Pongo en contacto a jugadores con clubes y a inversores con clubes, nada más. Reúno a la gente y me pagan mi comisión”.

Parece fácil, pero no lo es.