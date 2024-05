Klopp cambia Liverpool por Mallorca: así es la impresionante villa de la que disfrutará pronto

En unas horas, Jürgen Klopp cerrará su etapa en el Liverpool tras nueve años siendo el entrenador de los reds. Será en la que ha sido su casa durante tanto tiempo, en Anfield, y frente al Wolverhampton. Un adiós al que el entrenador alemán puso fecha el pasado 26 de enero. «Entiendo que sea un shock. No tengo ningún problema, pero me estoy quedando sin energía. No es lo que quiero, es simplemente que creo que es 100% correcto», apuntó un Klopp que se va a tomar un año sabático, por lo que va a poder disfrutar como nunca antes de su espectacular villa en Mallorca.

Como muchos alemanes, el técnico es un enamorado de las Baleares, de ahí que en junio de 2022 decidiera invertir en una casa de ensueño en Santa Ponça por la que pagó unos 3,9 millones de euros. Ubicada en un terreno 5.000 metros cuadrados, con piscina y cuidado jardín, la vivienda posee una superficie total habitable de 537 metros cuadrados, que se distribuye alrededor de un patio central y ordena cinco dormitorios, cinco baños y dos áreas separadas para invitados.

La vivienda, aunque como se puede ver en las fotografías se encontraba en buen estado, experimentó una amplia reforma y modernización. Klopp adquirió la propiedad hace dos años y cuando visita Mallorca ha optado por alojarse en un hotel mientras avanza la obra. Sin embargo, ahora que no va a tener que trabajar durante un año que va a tomarse sabático, el que hasta hoy es entrenador del Liverpool va a poder relajarse en su espectacular villa mallorquina.`

La casa de Jürgen Klopp en Mallorca se encuentra a muy poca distancia del Club de Golf de Santa Ponça, donde se le ha visto muchas veces cuando está de vacaciones en la isla, está orientada a sur y goza de panorámicas vistas a la Serra de Tramuntana. En los jardines hay una colección de esculturas y objetos artísticos, altas palmeras y un pabellón de baño junto a la piscina para mayor comodidad de la familia, entre otros muchos detalles y lujos.

Además, las fotos que han salido a la luz después de que fueran publicadas por una inmobiliaria, son de antes de la reforma llevada a cabo por Klopp y su mujer, por lo que todo apunta a que ahora la vivienda será mucho más moderna y estará todavía mejor equipada.

«Esto es un adiós. Amo absolutamente todo de este club. Amo todo de la ciudad, a los seguidores. Amo el equipo. Después de todos estos años juntos, después de todo el tiempo que hemos compartido juntos y de todas las cosas que hemos compartido juntos, el respeto creció, el amor creció», empieza diciendo el técnico en un vídeo publicado por el Liverpool, que va a despedir con honores al capitán de su nave durante tantos años.

