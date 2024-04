Klopp desvela sus planes cuando deje el Liverpool: «Es lo que quiere mi mujer…»

Jürgen Klopp desveló cuáles serán sus planes una vez abandone el Liverpool al final de la presente temporada. El entrenador alemán es un personaje en toda regla y así lo volvió a demostrar recientemente al hablar de su futuro alejado de los banquillos, algo que nunca le ha pasado desde que comenzó a dirigir al Borussia Dortmund en el año 2000. 24 años en los que no ha gozado de un descanso más que merecido del que dispondrá a partir de este verano.

Ante lo desconocido, Klopp ha preferido ceñirse a los consejos de su mujer, Ulla, que le quiere apuntar cuanto antes a varias actividades distintas al fútbol para que no lo eche de menos a las «cuatro semanas» de dejarlo. «Hay algunas cosas que Ulla quiere que haga, y tengo que aprender a cocinar y a bailar. Le dije: ¡Tú no quieres que me tome un descanso porque si lo hago, sabes que estaré trabajando cuatro semanas después!», confesó el germano.

Ya han pasado unas semanas desde que el técnico del conjunto inglés anunciase su decisión de apartarse a un lado en una emotiva rueda de prensa, por lo que ha habido tiempo para que haya muchas especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, este parece convencido a cumplir su promesa de no entrenar al menos por un año y la cocina podría pasar a convertirse en una de las labores que más rato le ocupen.

«Debería aprender a cocinar para al menos poder preparar ni que sea un desayuno. Esta será la primera vez en mi vida en la que no tengo idea real de lo que haré, y eso es exactamente lo que quiero. Durante el coronavirus hice huevos revueltos, pero después me olvidé de nuevo de cómo se hacen. Crecí en la Selva Negra con dos hermanas, ¡la única razón por la que sabía dónde estaba la cocina era por el olor que venía de allí! Soy bastante inútil en la vida privada», dijo en una entrevista concedida a Sky Sports.

El adiós de Klopp

En primera instancia, fue el Liverpool el que anunció su marcha en sus redes sociales a finales del pasado mes de enero y luego Klopp salió a dar explicaciones: «Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo. Amo absolutamente todo de este club, de la ciudad, de nuestra afición, al equipo y al personal, pero el hecho de que aun así tome esta decisión demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar».

El alemán admitió que se estaba quedando «sin energía». «No tengo ningún problema ahora, obviamente, ya sabía desde hace tiempo que tendría que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez y otra y otra vez», subrayó tras conocerse su adiós.

Klopp llegó al club el 8 de octubre de 2015 y ha liderado una exitosa etapa del Liverpool en la que ganó la Champions League en 2019, la Premier League en 2020, la primera desde 1990, el Mundial de Clubes en 2019, una FA Cup en 2022, una Copa de la Liga en 2022, la Supercopa de Europa en 2019 y una Supercopa inglesa en 2022. Además, le llevó a otras dos finales de Champions más, ambas perdidas ante el Real Madrid en 2018 y 2022.