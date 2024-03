Klopp aplaude a Xabi Alonso: «Hice lo mismo y jamás me arrepentí»

Xabi Alonso ya ha confirmado de manera oficial este viernes que continuará la próxima temporada como entrenador del Bayer Leverkusen y los primeros aplausos a su decisión han llegado desde Liverpool con la figura de Jürgen Klopp. El técnico alemán dejará Anfield a final de temporada y el club red era uno de los interesados en contratar al tolosarra. Klopp entiende perfectamente a Xabi Alonso, ya que él tomó la misma decisión en sus inicios como técnico.

«Durante este parón de selecciones he tenido tiempo para reflexionar con más tranquilidad. La semana pasada me reuní con los responsables del Bayer Leverkusen y les informé de mi decisión de continuar la próxima temporada en el club», anunció el entrenador vasco este viernes en rueda de prensa.

«Por supuesto, todas las decisiones importantes debes analizarlas con profundidad y yo intento acertar con las que tomo. Creo que ahora mismo el Bayer es el sitio adecuado para estar y seguir creciendo como entrenador. Soy un entrenador joven y me siento muy bien aquí. Los directivos del club, los aficionados y, por supuesto, los jugadores, me han dado muchas razones para seguir creyendo en este proyecto con su compromiso, su deseo y su hambre por hacer una gran temporada. Por todo eso creo que mi trabajo aquí todavía no ha terminado», agregó Xabi Alonso.

Jürgen Klopp ha sido de los primeros en aplaudir esta decisión desde la rueda de prensa de Anfield este mismo viernes: «Yo mismo puedo hablar sobre lo que es ser un entrenador joven y con éxito. Hice lo mismo, me quedé, y jamás me arrepentí. Xabi Alonso está haciendo un gran trabajo, y quizá puedan mantener al equipo junto. No siempre es así, pero entiendo que quiera hacer eso».

Klopp entiende a Xabi Alonso

«No lo sé. ¿Crees que se queda en el Leverkusen porque es demasiado pronto para salir? No creo que se pueda comparar. No sé cuántos partidos del Leverkusen has visto, pero aunque lo veas jugar de vez en cuando, siempre impresiona. No solo ha mejorado respecto al año pasado, han creado una mentalidad propia. Han ganado un montón de partidos, es una locura. No se puede decir que los exjugadores deban hacer esto o lo otro. Para algunos quizá sea demasiado temprano, para otros no. No lo sé», señaló Klopp sobre las expectativas que genera el Leverkusen de Xabi Alonso.

Jürgen Klopp también valoró el partido que disputa el Liverpool este fin de semana contra el Brighton. Los reds están peleando la Premier League en lo más alto de la clasificación: «Vamos a por los tres puntos, está claro. Sabemos que el Brighton será un rival difícil, De Zerbi está haciendo un trabajo increíble. Es un partido diferente contra el Brighton, hemos mejorado en los últimos 18 meses desde que jugamos contra ellos en el primer partido de De Zerbi. Creo que fuimos los primeros. No sabía qué esperar, y me impresionó bastante lo rápido que tomó el control del equipo. Ha mejorado desde entonces. Necesitamos un gran ambiente en el campo y entender el partido. Se trata de mantener la posesión, necesitamos tener más posesión que en los últimos partidos contra ellos. Será superinteresante, tengo ganas de que empiece».

«Nos hemos puesto en una situación en la que, a estas alturas de la temporada, podemos luchar por todo. Si el verano pasado me hubieses dicho que estaríamos compitiendo con el Manchester City y el Arsenal lo habría firmado de inmediato. Ya no quedan partidos de las selecciones, ahora todo el mundo puede concentrarse en sus equipos», valoró Klopp.