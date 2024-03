El Bayern sueña con la dupla Zidane-Ribéry para su banquillo

Desde que el pasado mes de febrero el Bayern de Múnich y su todavía entrenador, Thomas Tuchel, anunciaran que pondrán fin a su relación profesional al término del presente curso, el club bávaro tiene dos frentes principales abiertos para planificar la próxima temporada: la renovación o venta de Alphonso Davies y la búsqueda del nuevo técnico. En este sentido, el candidato número uno al banquillo del Allianz Arena tiene nombre y apellidos: Zinedine Zidane.

El entrenador francés es el favorito de la directiva alemana una vez que la opción de Xabi Alonso se desvanece, puesto que el tolosarra está decidido a continuar en el Bayer Leverkusen, donde quiere asentar y afianzar su proyecto durante, al menos, un año más. Cabe recordar que la leyenda francesa no entrena desde que abandonara, por decisión personal, el Real Madrid en el año 2021 tras completar su segunda aventura al frente del club blanco.

Sin duda, el carisma que derrocha Zidane, su actitud ganadora tanto cuando jugaba como desde el banquillo, su don para la gestión del vestuario y su gran currículum (destacan tres Champions y dos Ligas españolas) en su cortísima carrera como entrenador, hacen de él el candidato favorito del presidente del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, para suceder a Tuchel y hacer olvidar su legado y el de Naggelsmann.

Según informa el diario Bild, uno de los medios alemanes más prestigiosos, Zidane aún no ha recibido la llamada del Bayern, por lo que no han existido contactos aún entre las partes, pero el francés vería con buenos ojos la opción del gigante alemán. Según publica el mismo medio en palabras de una fuente cercana al ex entrenador y ex jugador madridista «las únicas opciones son la selección francesa, la Juventus de Turín y el Bayern de Múnich. Lo que es seguro es que no quiere ir a Inglaterra».

Además, la misma fuente asegura que «Zinedine ve al Bayern como al Real Madrid: una institución, un club con un gran pasado y excelentes condiciones de trabajo. Ambos clubes tienen muchas similitudes en su forma de trabajar», afirma.

Zidane… ¿y Ribéry?

Otra información que también avanza el Bild es que Zidane tendría un ayudante de auténtico lujo como entrenador asistente, un viejo conocido del Balón de Oro 2001, su ex compañero durante años en la selección francesa Franck Ribéry. El ex jugador y leyenda del Bayern de Múnich sería el elegido para acompañar a Zizou en una hipotética aventura en el banquillo germano. Como suele ser habitual, los clubes prefieren colocar al lado de un nuevo técnico a alguien que conozca bien la casa y que tenga autoridad sobre los futbolistas y Ribéry cumple sobradamente ambos requisitos.

Actualmente, el extremo ya ejerce de técnico ayudante en la Salernitana, club en el que puso punto y final a su etapa como jugador, aunque desde Italia ya se da por hecha su marcha si finalmente llega una oferta procedente de Múnich, club en el que militó durante doce campañas y en el que se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del club alemán.