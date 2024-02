Zidane confirma su regreso: «Volveré a los banquillos»

Zinedine Zidane ha confirmado su deseo de volver a entrenar. El técnico francés no se sienta en un banquillo desde que abandonara el Real Madrid en mayo de 2021, al término de la temporada, pero tres años después estaría listo para regresar. Así lo confirmó el propio ex futbolista durante el estreno de un documental de Marcello Lippi, quien fuera su entrenador en la Juventus.

Es cierto que Zizou no quería entrenar por entrenar, él quería un equipo que realmente le motivara. Estaba esperando a la selección francesa ante las dudas sobre la continuidad de Didier Deschamps, pero finalmente el seleccionador galo renovó después del Mundial hasta 2026 y esa opción se esfumó por lo que siguió en la grada a la espera de que le llegara una oportunidad que realmente le sedujera y le llenara.

Esa opción todavía podría ser posible después de la Eurocopa que se disputa el próximo verano. Aunque para ello tendrá que esperar a ver qué hacen les bleus en el campeonato y qué decide Deschamps, que tiene contrato en vigor. No obstante, Zidane confirmó que quiere volver a los banquillos: «¿Un día entrenar en Italia? ¿Por qué no? Cualquier cosa puede pasar, pero de momento estoy haciendo otra cosa. Estoy seguro de que volveré al banquillo, me gustaría volver a entrenar», dijo el preparador francés al ser preguntado por su futuro en el documental de Lippi.

El técnico italiano fue su primer entrenador en Italia y una de las personas más importantes en su carrera, ya que fue quien le hizo debutar en la Juventus: «Marcello Lippi fue quien me hizo venir a la Juventus, el primero que creyó en mí y me dejó jugar. No fue fácil para él, yo venía de Francia, todo era diferente, pero Lippi me hizo convertirme en lo que más tarde me convertí. Como jugador tuve grandes entrenadores como Lippi o Ancelotti, pero cada uno tiene que seguir su propio camino».

El Bayern quiere a Zidane

Zidane quiere volver a entrenar y ofertas no le faltan. A lo largo de estos tres años, el técnico francés ha recibido diferentes propuestas para volver a sentarse en el banquillo, pero por el momento no le ha seducido ninguno. Ahora es el Bayern de Múnich quien ha llamado a su puerta para que se haga cargo del equipo la próxima temporada tras la marcha de Thomas Tuchel. Desde el club bávaro creen que el ex del Real Madrid es el candidato idóneo para sustituir al alemán.

En verano ya rechazó al PSG y también ha rechazado una propuesta millonaria para entrenar a Argelia. Pero el Bayern es distinto. En Alemania ya ven a Zinedine dirigiendo al gigante alemán, ya que aseguran que «ve al Bayern como al Real Madrid». Por el momento son solo rumores, pero lo cierto es que su regreso a los banquillos está cada vez más cerca y podría ser en uno de los grandes equipos del Viejo Continente, el club más laureado de la Bundesliga. Tuchel ya ha anunciado que se irá a final de temporada y ese puesto que quedaría vacante podría ser para Zidane.