Zidane rechaza una oferta millonaria de Argelia

Zidane tampoco entrenará a Argelia. El ex del Real Madrid ha rechazado una oferta del país que fracasó tras caer en la primera ronda de la Copa África. Desde Francia aseguran que la Federación Argelina de Fútbol se puso en contacto con la leyenda gala para hacer una propuesta que ha sido rechazada por el técnico. Esta el enésimo ofrecimiento que descarta el marsellés, que renunció a seguir como entrenador del conjunto blanco en mayo de 2021.

Zinedine Zidane sigue en el paro y este verano ya habrán pasado cuatro años después de su último trabajo en el Real Madrid. La renovación por sorpresa de Deschamps tras llegar con Francia a la final del pasado Mundial de Qatar cerró la puerta de la selección al ganador de tres Champions consecutiva y esto le ha sumido en un periodo a la espera de una oferta que le seduzca después de haber triunfado en el club de su vida.

Por ello ha rechazado en numerosas ocasiones las ofertas de un Manchester United que le quería como cabeza del nuevo proyecto en Old Trafford. A lo largo de estos casi cuatro años, Zidane también ha dicho no a otros equipos como Juventus o Chelsea e incluso se llegó a especular con la selección de Brasil. Según apuntan desde Francia, el técnico también ha dicho «no» a una propuesta para dirigir a la selección de Argelia.

Zidane, Argelia… y el PSG

Según informó L’Equipe, la Federación Argelina de Fútbol a través de su presidente hizo una oferta a Zidane después de caer en la primera ronda de la Copa África y el ex del Real Madrid, con orígenes argelino, habría rechazado la propuesta millonaria del país de sus padres.

Sobre el futuro de Zidane habló hace unos días su hijo Luca, que descartó el fichaje de su padre por el PSG, equipo que siempre ha buscado dar un golpe sobre la mesa con la contratación del ex del Real Madrid. «No es tabú hablar de mi padre para el OM (Olympique de Marseille). No hablamos demasiado de ello, él tomará su propia decisión. Pase lo que pase, seremos felices. Verle en el PSG es un poco más complicado (risas)», afirmó el ahora portero del Eibar.

Zidane también desveló sus planes de futuro en una entrevista reciente en GQ. «En general, no me preparo, hago lo que me apetece. Como mi primera escapada a Madrid. Llevaba dos años y medio a tope. Habíamos ganado mucho y necesitaba un descanso. Y ocho meses después, tras un paréntesis que fue bueno para mí personalmente, me llamó el presidente del club y volví. Podría haberme dicho a mí mismo: ‘Hice lo que hice. ¿Por qué volver a meterme ahí? Pero no calculé todo eso, me guío por el instinto», dijo.

«He dicho muchas veces que cuando has estado en la selección francesa como jugador y luego te conviertes en entrenador, es lógico pensar en ello. Pero no es el momento. Acabe donde acabe, volverá a estar motivado por una cosa: ganar. “Cuando estaba en el Cannes, quería ir al Burdeos. Luego quise jugar en la Juve y después en el Madrid, porque cada uno era un reto diferente y mayor. Se llama simplemente ambición. Siempre he sido ambicioso y siempre he creído en mí mismo. Voy a por todas», afirmó en su día.