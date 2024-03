Oficial: Xabi Alonso seguirá en el Bayer Leverkusen la próxima temporada

Xabi Alonso ha confirmado que seguirá la próxima temporada en el Bayer Leverkusen. El entrenador español ha zanjado así todo el cúmulo de especulaciones respecto a su futuro y ha dejado claro que no se moverá este verano. De esta forma, grandes clubes europeos como el Bayern de Múnich o el Liverpool, que estaban muy atentos a su situación, deberán buscar en otro lado a partir de ahora.

«Durante este parón de selecciones he tenido tiempo para reflexionar con más tranquilidad. La semana pasada me reuní con los responsables del Bayer Leverkusen y les informé de mi decisión de continuar la próxima temporada en el club», anunció el entrenador vasco este viernes en rueda de prensa.

«Por supuesto, todas las decisiones importantes debes analizarlas con profundidad y yo intento acertar con las que tomo. Creo que ahora mismo el Bayer es el sitio adecuado para estar y seguir creciendo como entrenador. Soy un entrenador joven y me siento muy bien aquí. Los directivos del club, los aficionados y, por supuesto, los jugadores, me han dado muchas razones para seguir creyendo en este proyecto con su compromiso, su deseo y su hambre por hacer una gran temporada. Por todo eso creo que mi trabajo aquí todavía no ha terminado», agregó.

Xabi Alonso es el hombre del momento en Europa. El ex del Real Madrid es el único entrenador imbatido en lo que va de temporada y su Bayer Leverkusen le saca diez puntos al Bayern de Múnich en la Bundesliga. El tolosarra heredó un equipo en zona de descenso y ahora está tocando con los dedos el título en Alemania. Unos datos que le estaban haciendo sonar por los mejores equipos de Europa, con Liverpool y Bayern a la cabeza.

Las salidas de Jürgen Klopp y Tomas Tuchel a final de temporada provocarán un efecto dominó en los banquillos de toda Europa del que se ha apartado Xabi Alonso. El nombre del técnico del Bayer fue el primero en sonar para el conjunto inglés y en las últimas semanas también ha sido relacionado con el club bávaro, donde esta misma semana reconocían que era «prácticamente imposible» lograr su fichaje.

El futuro de Xabi Alonso

Xabi Alonso podría seguir una o incluso otra temporada más en el Bayer Leverkusen a la espera de la llamada del Real Madrid. Como apuntan desde Alemania, dirigir al conjunto blanco es el gran sueño del entrenador donostiarra, que parece dispuesto a renunciar a Liverpool y Bayern a la espera de la entidad madridista.

El nombre de Xabi Alonso siempre ha sonado con fuerza como sustituto de Ancelotti en el Real Madrid, pero la renovación del entrenador italiano hasta el próximo 2026 ha frenado la posible llegada del técnico vasco al Bernabéu. En el club siempre se ha considerado como una opción futura, pero se quiere ir paso a paso y con la ampliación del contrato del italiano, anunciada oficialmente hace tres meses, se quiso premiar a un técnico que ha sabido manejar a la perfección el vestuario con excelentes resultados deportivos.