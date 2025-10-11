Fernando Alonso aparece en el juicio de Álex Palou contra McLaren

El nombre de Fernando Alonso ha aparecido en el gran pleito que vive estos días el mundo del automovilismo. El asturiano fue mencionado por Álex Palou en su litigio contra McLaren como ejemplo de ser «el mejor piloto del mundo» y no obtener rendimiento con la escudería en la Indy 500. El bicampeón de Fórmula 1 compitió con el equipo en la 500 millas de Indianápolis en 2019 y 2020 obteniendo resultados decepcionantes y eso lo puso como ejemplo Palou.

El piloto catalán firmó con McLaren para las temporada 2024, 2025 y 2026 para ingresar en su equipo de Fórmula 1 o eso pensó el vigente campeón de la Indy 500. Los británicos le querían realmente para la competición norteamericana y no para competir en el Gran Circo. Palou aseguró que, de haber sabido eso, jamás hubiese firmado con un equipo McLaren que ahora le pide 18 millones de euros por ruptura unilateral de contrato.

El piloto justificó en el juicio que mantiene con la marca que no se iba a cambiar de un equipo ganador como Gannassi a uno perdedor como McLaren y que le engañaron a él como hicieron con Fernando Alonso. El asturiano no pudo ser competitivo en las dos temporadas que estuvo con ellos en la Indy 500 no llegando ni a clasificarse para la carrera de 2019.

«Fernando Alonso es un doble campeón del mundo de Fórmula 1 y probablemente uno de los mejores pilotos de la era reciente. De hecho, mucha gente cree que es el mejor. En 2019 él intentó clasificarse para la Indy 500 con McLaren, pero no pudo hacerlo ante un novato sin experiencia previa en la carrera», dijo Palou en uno de sus argumentos.

Fernando Alonso no pudo

Palou está disfrutando de una carrera de lo más exitosa habiendo ganado la Indycar 500 en cuatro ocasiones y por eso quería dejar bien claro que él sólo tenía interés en recalar en McLaren si era para competir en Fórmula 1 visto que el nivel del equipo en otros campeonatos era malo. «En 2017 Fernando Alonso se clasificó con otro equipo (Andretti) y casi gana. En 2020 Fernando terminó el 21 en la Indy 500 con McLaren», dijo.

«Un piloto puede conseguir algo un día siendo muy agresivo, pero en el curso de una temporada o de un periodo de cuatro o cinco no puede crear impacto. Y se ha visto con más pilotos, no sólo con Fernando», justificando que McLaren no tenía un proyecto competitivo.

Las cosas parecen bastante claras en este juicio en el que Álex Palou se juega gran parte de los emolumentos que ha obtenido en su carrera profesional. Fernando Alonso ha aparecido en el juicio como ejemplo, pero ojo que también podría aparecer en la defensa de McLaren. El asturiano fue el que ayudó a Oscar Piastri a fichar por los británicos tras su salida de Alpine en 2022. Que nadie se olvide de que los tentáculos del asturiano llegan muy lejos.