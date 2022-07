McLaren ficha a Álex Palou para la IndyCar… y la Fórmula 1

McLaren ficha para su equipo al campeón de la IndyCar 2021. El español Álex Palou tendrá su primera oportunidad de iniciarse en la Fórmula 1 con su nuevo contrato con la escudería británica a partir de 2023. El fichaje se realiza en dos prismas, el primero con vistas a su dominio en la competición de la IndyCar, sin dejar de lado el programa de test de McLaren F1 con el MCL35M F1 2021.

Palou, de esta manera, comenzará a foguearse en el mundo de la Fórmula 1 en vistas a contar con una oportunidad a medio plazo en el Gran Circo. Dentro del programa de test de MclarenF1, la escudería británica también cuenta con otros prometedores pilotos como Pato O’Ward y Colton Herta.

El piloto español deberá compatibilizar «sus deberes de carreras el próximo año» con McLaren, y aviva la polémica toda vez que Chip Ganassi le había renovado de forma automática por dos temporadas más para su equipo. «Siempre hemos dicho que queremos el mejor talento en McLaren y es emocionante poder incluir a Álex Palou en esa lista. Álex es un piloto increíblemente talentoso que ha ganado en todas las series en las que ha corrido, y estoy feliz de darle la bienvenida a la familia McLaren», afirma Zak Brown, CEO de McLaren, en el comunicado que oficializa la contratación de Palou por parte de los británicos.

