El primer campeón español de IndyCar de la historia no ha descartado ni mucho menos probar fortuna en la Fórmula 1. Lo que ha descartado Álex Palou es recalar en el Gran Circo si no es para luchar por las victorias. De no ser así, el piloto de 24 años sólo iría a la Fórmula 1 de la mano de su actual equipo.

“Si es Chip Ganassi que va a la Fórmula 1, voy de cabeza. Si no es Chip Ganassi que va a la Fórmula 1, creo que no hay equipo ahora mismo en el que yo pueda ganar y lo que más disfruto y con lo que más feliz soy es ganando”, manifestaba Álex Palou al ser cuestionado al respecto. “A mí no me llama el salir más en las revistas, en la tele, a mí lo que me llama es ganar y aquí puedo ganar”, insistía el catalán justificando su presencia en la IndyCar.

Desde que se proclamase campeón en esta competición, el español hay indicado que muchos pilotos de Fórmula 1 le cambiarían la posición. También que ningún equipo le ha llamado, lo que demuestra, según él, que no le necesitan en el Gran Circo.

Más facilidades en la Indy Car que en la Fórmula 1

Ya antes de proclamarse campeón, Álex Palou explicaba así su desembarco en Estados Unidos: “La IndyCar es uno de los mas campeonatos más grandes que existen después de la Fórmula 1, soñaba con esto desde niño. Corremos 16 grandes premios, en tres tipos de circuitos, convencionales, urbanos y óvalos. Estos últimos me daban más respeto. Tuve que pensármelo dos veces. Pero en cuanto surgió posibilidad la aproveché”.

“Si creces en Europa persigues la Fórmula 1, pero yo desde pequeño, en el karting, ya era consciente de que sólo 20 ó 22 pilotos llegan y que para estar ahí necesitas algo más que ser rápido, hacen falta patrocinadores y presupuestos muy grandes. Mi objetivo era ser piloto y poder dedicarme a esto. Y el campeonato más grande y más factible para mí era la IndyCar. Hice GP3 y alguna carrera de F2 pero mi mente ya estaba enfocada hacia una carrera deportiva en EE.UU. Aquí es más fácil hacerlo bien y que un equipo grande como Chip Ganassi confíe en ti, como ha ocurrido”, agregaba el catalán.

“Como piloto lo que me gusta es competir por ganar. En Fórmula 1 nunca tendré oportunidad de estar en un equipo que luche por las victorias, sólo hay dos, así que prefiero seguir en la IndyCar, peleando por ganar carreras y títulos… Prefiero estar aquí 10 ó 15 años luchando por ganar que estar dos años sufriendo en la Fórmula 1”, concluía.

En la misma línea que Álex Palou, Romain Grosjean, que ha sido una de las sensaciones esta temporada, declaraba: “Fui uno de los 20 tipos con suerte de todo el mundo que llegué a la Fórmula 1. Tuve una trayectoria increíble. Sí, los últimos años fueron un poco duros y frustrantes. Sabía que sabía pilotar, pero no podía demostrar nada”.

“Definitivamente llegar a un sitio en el que puedes luchar delante y tienes a tu ingeniero diciéndote eres el coche más rápido de la pista, eres primero, luchar por podios, es definitivamente un renacimiento”, añadía el galo.

“Entiendo que muchos niños quieran llegar a la Fórmula 1. Si es para estar en la parte trasera de la parrilla cada fin de semana, creo que estás mejor aquí. Es por la libertad de pilotar el coche como te gusta pilotarlo”, finalizaba Grosjean.

Álex Palou y la importancia de estar en un buen equipo

El español debutó en la IndyCar en 2020 de la mano de Dale Coyne y aprovechó las pasadas 500 Millas de Indianápolis para acercarse a Chip Ganassi y decirle que quería correr con él. Gracias a su buen hacer en esa temporada, recalaba el pasado verano en el equipo de sus sueños, algo que ha sido clave en la consecución del título. “Sin Chip Ganassi no estaríamos donde estamos, pero el año pasado era rookie y no conocía los circuitos, ahora voy con más confianza y sé cómo funciona esta competición”, reconocía Álex Palou.