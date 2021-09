El piloto de 24 años ha hecho buena su ventaja, que era de 35 puntos respecto a Pato O’Ward y de 48 puntos respecto a Josef Newgarden, y gracias a su cuarto puesto en Long Beach se ha convertido en el primer español en proclamarse campeón de la IndyCar. Ya esta temporada Álex Palou había entrado en la historia como el primer español en ganar una carrera de esta competición de monoplazas, que es la más importante que se celebra en Estados Unidos.

El catalán, que debutó en la IndyCar la pasada temporada de la mano de Dale Coyne, ha fichado en 2021 por Chip Ganassi, equipo con el que se estrenaba con una victoria en la primera carrera del año. A su histórico triunfo en Alabama hay que sumar dos más, los que ha cosechado en el Gran Premio de Road America y en el Gran Premio de Portland.

Precisamente fue en Portland donde la suerte sonrió a Álex Palou regalándole una victoria que ha sido determinante en la lucha por el campeonato. El piloto español, que afrontaba esta carrera tras haber cedido el liderato de la IndyCar en favor de Pato O’Ward, dio un golpe de la mesa logrando la pole. Sin embargo, Félix Rosenqvist tocó su coche en la primera vuelta. Pato O’Ward se ponía líder gracias al incidente protagonizado por su compañero de equipo, mientras que Álex Palou caía hasta la decimoséptima posición.

Así cambió la suerte de Álex Palou en Portland

La lucha por el Mundial se ponía fea para el catalán, que a la desesperada optó por parar, cargar combustible y esperar a que las circunstancias de carrera le favorecieran. Afortunadamente para Álex Palou, la suerte que no le había acompañado hasta el momento, le sonrió en el ecuador del Gran Premio de Portland.

Una bandera amarilla provocada por dos incidentes encadenados de Callum Illot y de Dalton Kellet permitieron al español seguir ganando posiciones. Aún así tanto él como Scott Dixon estaban fuera de los diez primeros mientras que Pato O’Ward era segundo tras haber cedido el liderato en favor de Rahal. Entonces los McLaren cometieron un error al parar justo antes de la bandera amarilla y su situación dio un nuevo vuelco. Álex Palou se ponía primero y mantuvo el liderato en las dos resalidas que propiciaron otras dos banderas amarillas.

La única decepción de Álex Palou en 2021

El único pero que se le puede poner a la temporada del catalán es su segundo puesto en las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis. “Duele, duele mucho. No imaginaba que doliera tanto ser segundo, pero duele un poco menos cuando te gana uno de los mejores, si no el mejor”, lamentaba tras acabar tras Castroneves. “Él tiene tres Indy 500… ¿por qué quería una cuarta? Yo me conformaba con una”, bromeaba Álex Palou.

Ya enfrío, añadía: “No puedo estar triste. He terminado segundo en mis segundas 500 Millas. Es cierto que quieres más, pero Helio también, y el resto de pilotos también. Estoy viviendo un sueño. He podido pilotar el coche más rápido en Indianápolis y he luchado por ganarla”.

El segundo puesto de Álex Palou es el mejor resultado cosechado por un piloto español en las 500 Millas de Indianápolis. Anteriormente lo habían intentado José Luis Romero, Fermín Vélez, Oriol Serviá y Fernando Alonso, que probó fortuna en esta mítica carrera en busca de la Triple Corona.

Alonso predijo la victoria de Álex Palou en la IndyCar

Precisamente el piloto asturiano vaticinó el pasado mes de julio que Álex Palou se proclamaría campeón de la IndyCar en 2021. “A Álex claro que le sigo, y la verdad es que es un fenómeno. Este año lo veo campeón, lo veo campeón porque es el más constante, el mejor”, manifestó Fernando Alonso.

“Me alegro muchísimo, porque tener a un español joven que esté triunfando en la Indycar creo que es bueno para todos. Y abre un poco los ojos a nuevas generaciones también, que la Fórmula 1 está muy bien, pero sólo hay 20 pilotos en el mundo y no todos van a poder llegar ahí. Y la IndyCar es fantástica. No sé si será como la Fórmula 1 o no, pero es fantástica. Y el WEC también es fantástico. Hay mucho motor que no es Fórmula 1 y entonces, las nuevas generaciones, los niños, soñarán con la Fórmula 1, pero si no llegan no puede ser un sueño frustrado, tiene que ser una pasión por el motor. Y entonces, lo que está haciendo Álex creo que puede tener una repercusión más allá de su campeonato y de sus victorias”, agregó el ovetense.

Oriol Serviá fue el primer piloto catalán en probar fortuna en la IndyCar. En una entrevista reciente, Álex Palou decía sobre él: “Fue el primer piloto catalán en hacer una gran carrera deportiva en Estados Unidos, con una trayectoria increíble. Cuando tenía 15 años le escribí para que me orientase, le pregunté cómo podía seguir sus pasos. Siempre me ha ayudado, estamos en contacto en cada carrera”. Ahora Álex Palou ha dado un paso más al convertirse en el primer español en ganar la IndyCar. ¿Animará con esta victoria a más compatriotas a seguir sus pasos?