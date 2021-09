Jacques Villeneuve ha valorado el accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen y la sanción a este último. Según el canadiense, el primero en hacer juego sucio en la Fórmula 1 fue Michael Schumacher, después muchos pilotos le han seguido.

Lo primero que ha querido dejar claro Jacques Villeneuve en su entrevista en Corriere es que no está conforme con el castigo que ha recibido Verstappen. “En Monza ‘jugaban’ los dos. Max fue agresivo: podría haber cortado la chicane, pero luego habría tenido que renunciar a la posición. Lewis podría haber dejado 10 centímetros más, pero quería quedarse al frente. No se puede castigar a alguien por creer que lo hizo a propósito, cuando realmente, el contacto comienza metros antes de que la maniobra se vuelva intencional”, ha señalado el que fuera campeón en 1997.

Villeneuve también estuvo en contra de la sanción que recibió Hamilton en Silverstone cuando chocó con Verstappen: “Eso también fue una maniobra involuntaria. Fue un error y me molesta que los errores se castiguen. Estos dos no pueden quedarse al límite. Lewis no suele cometer estos errores, sólo le pasa con Max”. “Verstappen siempre es muy agresivo, con Hamilton es aún más agresivo. Si los pones juntos en la misma curva exageran, pero estos momentos son parte de la Fórmula 1. Si cada vez que se dispara, un penalti, no habrá más competencia porque nadie intentará adelantar”, ha añadido.

Jacques Villeneuve ha recordado que cuando competía no había este tipo de sanciones que pueden decidir un campeonato: “No hubo tales sanciones. Pero fue diferente, nos adelantamos por dentro. Ahora te bloquean en la recta, se mueven, te ves obligado a correr riesgos extremos para pasar y puedes cometer errores. Entonces es difícil establecer las responsabilidades, en Monza no las tenían claras”.

El juego sucio de Schumacher en F1

El canadiense ha aprovechado la ocasión para culpar a Michael Schumacher del juego sucio que actualmente existe en la Fórmula 1: “Michael fue el primero en cometer una mala conducta, luego muchos lo siguieron. Ahora todo el mundo lo está haciendo y se está volviendo muy peligroso”.

Cabe señalar que en el Mundial que Villeneuve ganó en 1997, Michael Schumacher llegó a la última carrera con un punto de ventaja sobre él. El káiser chocó contra el canadiense obligando a éste a abandonar. La FIA apreció intencionalidad por parte de Michael Schumacher y terminó anulando todos los puntos que había logrado esa temporada, lo que dio el título a Jacques Villeneuve.

Conviene señalar también que en 1994, el germano realizó una maniobra similar contra Damon Hill en la última carrera. Ambos tuvieron que abandonar y Michael Schumacher consiguió su primer Mundial con el punto de ventaja sobre su rival con el que había llegado a la última carrera.

En 2006 el heptacampeón quiso recuperar su corona y estuvo cerca de lograrlo pese a que Fernando Alonso no se movió del primer y del segundo puesto durante las nueve primeras carreras. Gran mérito tuvo su victoria en el Gran Premio de Mónaco, carrera en la que Michael Schumacher quiso evitar que consiguiera la pole aparcando su coche en ‘La Rascasse’, lo que llevó al alemán a ser sancionado y relegado a la parte trasera de la parrilla.

“Tuvimos una reunión con el equipo, estábamos discutiendo la clasificación… Teníamos dos juegos de neumáticos para ese día. Y Michael dijo: ‘Sí, pero si somos más rápidos enseguida y luego montamos el segundo set…’ y Ross Brawn comentó: ‘Quizá podamos crear una bandera amarilla’”, desvelaba Felipe Massa sobre lo que sucedió aquel día.

“Y yo dije: ‘Por diversión, ¿verdad? No, en serio, por diversión’. Y así es exactamente como sucedió. Michael hizo que eso se hiciera realidad”, añadía el brasileño.

Curiosamente, al alemán le preguntaron en la rueda de prensa posterior: “Muchos pilotos dudan de que sea un accidente. ¿No le parece que si están en lo cierto es una vergüenza?”. Schumacher respondió: “Lo sería si fuera así, pero son cosas que ocurren en ciertos momentos. Enemigos y amigos siempre piensan diferente”.

La diferencia entre Schumacher y Hamilton

No es de extrañar que cuando Lewis Hamilton igualó sus siete campeonatos, personalidades como Martin Whitmarsh, el que fuera director ejecutivo de McLaren, situase al británico por encima del germano. “Nunca entendí realmente a Michael Schumacher como debería haberlo hecho. Siempre era el enemigo, el que jugaba sucio e intentaba hacer trampas contra mi piloto, así que no soy objetivo respecto a Michael”, admitía.

“Lewis es despiadado, pero quiere ganar de una forma genuinamente sincera y honorable. Creo que eso no le importaba a Schumacher. Tienes que admirar a la gente que mantiene un grado de inocencia y sinceridad, como Lewis y Mika, que nunca hicieron un movimiento sucio”, agregaba Whitmarsh.

Volviendo a Jacques Villeneuve, también ha explicado la diferencia entre la batalla que están protagonizando Hamilton y Verstappen y la que vivieron en su día Prost y Senna. “Su rivalidad había ido mucho más allá del límite, había odio y ganas de jugar sucio, entre Lewis y Max no. Espero ver otras batallas, sin acabar en el muro, aunque vuelva a suceder”, ha finalizado.