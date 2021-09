Carlos Sainz fue segundo en el Gran Premio de Italia celebrado en Monza en 2020. El español rozó con McLaren su primera victoria y terminó quedándose a 0,415 segundos de ésta. Una temporada después, en este mismo trazado, Daniel Ricciardo ha dado a McLaren su primer triunfo desde 2012. Y no sólo eso sino que su compañero, Lando Norris, ha sido segundo, dando así un doblete a la escudería británica.

Dicha victoria llega con un año de retraso tal y como ha reconocido Carlos Sainz en As, donde ha valorado así el triunfo de McLaren en Monza: “Este domingo tuvieron un ritmo impresionante, a lo largo de todo el fin de semana, desde la salida vimos que eran capaces de luchar por el podio. Había incluso más ritmo del que tuvimos el año pasado, que era bueno, pero no tanto. La combinación de una buena salida y un buen ritmo les sirvió para completar un fin de semana sólido. Les doy la enhorabuena, es un equipo que, como sabes, aprecio mucho. Estoy feliz, de alguna manera, por el que fue mi equipo de ingenieros y por un equipo con el que trabajé muy duro, y con el que vivimos momentos duros”.

“Es bonito ver a un equipo histórico como McLaren volver a ganar. Pero desafortunadamente, peleamos con ellos por el tercer puesto en el campeonato de constructores y este es el peor resultado posible”, añadía entre risas el madrileño. “Pero siguen a nuestro alcance, han aprovechado la oportunidad y enhorabuena. Intentaremos acercarnos en Rusia”, concluía Carlos Sainz. Cabe señalar que tras su doblete en el Gran Premio de Italia, McLaren ha recuperado el tercer puesto en el Mundial en detrimento de Ferrari, escudería a la que ahora aventaja en 13,5 puntos.

Carlos Sainz y por qué no ganó en Monza

Tras conseguir su segundo puesto en Monza en 2020, que fue su mejor resultado hasta la fecha en Fórmula 1, Sainz mostró su “decepción” por no haber logrado la victoria. Y es que, según el español, McLaren fue el coche más rápido aquel día tras los Mercedes. “Se nos ha escapado la victoria por la bandera roja”, lamentaba Carlos Sainz.

En su pelea con Pierre Gasly, que fue quien se llevó la victoria en Monza, el galo se vio beneficiado al ser el primero en entrar en boxes. Sin opciones optó por montar el neumático duro, pero la salida del safety car y el accidente de Magnussen después le pusieron en posición de pelear por el triunfo.

Precisamente el coche de seguridad fue el que echó por tierra la ventaja que Carlos Sainz había cosechado hasta entonces. Si bien el madrileño se vio favorecido por la sanción a Hamilton y a Giovinazzi por entrar en el pit-lane cuando éste estaba cerrado, su parada relegó a Stroll y a Gasly a las primeras posiciones.

La remontada de Carlos Sainz se complicó aún más tras la bandera roja que propició el accidente de Leclerc. Pierre Gasly pudo montar neumáticos medios nuevos mientras que el español tuvo que conformarse con neumáticos medios usados, que son más difíciles de calentar.

Carlos Sainz optó entonces por una conducción agresiva para alcanzar al piloto de AlphaTauri pese a que sus gomas no fueran a llegar frescas al final de la carrera. Precisamente por ese motivo, y para asegurar el podio, en McLaren le pidieron que conservara los neumáticos, aunque el madrileño replicó a su ingeniero: “Quiero la victoria, Tom”.

También jugó en contra de Carlos Sainz la prohibición de los mapas de motor de clasificación que se estrenaba en el Gran Premio de Italia y que hizo que fuera más difícil adelantar en Monza. “Quizás yo no he podido pasar a Gasly, porque no tenía ese mapa que compensa un poco el aire sucio que genera el coche de delante”, admitía. “A veces usamos ese mapa de clasificación que nos da 2 ó 3 décimas por vuelta que son prácticamente las que me han faltado a mi para ganar esta carrera”, agregaba el español. Al final Carlos Sainz cruzó la meta lamentando que el Gran Premio de Italia tuviera 53 vueltas y no 54. “Sólo una vuelta más…”, decía por radio.