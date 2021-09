Carlos Sainz salió ileso de un espeluznante accidente que sufrió en la curva 3 del Circuito de Zandvoort en los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos. El piloto español dejó destrozado su Ferrari tras perder el control del monoplaza y chocar contra el muro de protección.

El Ferrari de Carlos Sainz quedó visiblemente destrozado y las grúas tuvieron que retirarlo del circuito para poder continuar con la sesión de entrenamientos libres previa a la calificación oficial.

Carlos Sainz loses the rear and hits the wall on the entry to Turn 3

Thankfully he is okay and gets out of his car. We are now under a red flag whilst we wait for the track to be cleared#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/PQCVaVpZQC

— Formula 1 (@F1) September 4, 2021