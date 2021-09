Lewis Hamilton y Max Verstappen han protagonizado un nuevo accidente en su apasionante lucha por el Mundial. Ambos se tocaron durante el Gran Premio de Italia y el coche de Verstappen sobrevoló la cabeza de Hamilton dejando a los aficionados con el alma en un puño. Afortunadamente, gracias al Halo, no hubo nada que lamentar, lo que propició que la radio echara humo después de que ambos supieran que su rival estaba bien.

El incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen tuvo lugar en la vuelta 26. El piloto de Mercedes paró en boxes y salió por detrás de Lando Norris y por delante de Verstappen. Lo hizo con unos neumáticos más fríos, lo que quiso aprovechar Max Verstappen para adelantarle dando lugar al accidente. “Esto es lo que pasa cuando no dejas espacio”, lamentaba por radio el holandés.

Hamilton, por su parte, lamentó que Verstappen no se interesara por su salud tras su aparatoso accidente. “Vi a Max salir y simplemente irse. Me pareció algo sorprendente porque definitivamente creo que cuando salimos y tenemos incidentes, lo primero de lo que queremos asegurarnos es de si el tipo con el que hemos tenido el accidente o chocamos está bien. Pero lo positivo es que pude salir”, declaró después.

¿Por qué Verstappen pasó de Hamilton?

También después Max Verstappen justificó su proceder: “Lewis estaba bien. Estaba intentando dar marcha atrás cuando yo ya estaba fuera del coche. Cuando no estás bien, no haces eso. Estoy decepcionado. Esperaba un buen resultado, pero pasamos página”.

Posteriormente, para tranquilizar a los aficionados, Hamilton escribió en sus redes sociales: “Sólo hace falta un milisegundo para pasar a una situación escalofriante. Hoy alguien me estaba mirando desde arriba, me estaba cuidando. Mi cuello está algo dolorido. Fue un golpe bastante fuerte en la cabeza, así que tengo un gran dolor de cabeza, pero estoy bien”.

It's days like today, I am reminded of how lucky I am. It takes a millisecond to go from racing to a very scary situation. Today someone must have been looking down, watching over me! #TeamLH: I'm so thankful for each and everyone of you, you are truly the best. Still we rise! pic.twitter.com/H2sGtXPKrr

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 12, 2021