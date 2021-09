Pese a que el coche de Max Verstappen ha pasado por encima de la cabeza de Lewis Hamilton, ambos han salido ilesos de su incidente. Si ha sido así ha sido gracias al Halo, el sistema de seguridad gracias al cual salvó la vida Romain Grosjean la pasada temporada.

Pese a las bondades del Halo, éste no fue obligatorio hasta 2018. Dicho sistema de seguridad se ideó para proteger la cabeza de los pilotos después de que Jules Bianchi muriera en 2015 por un choque frontal sufrido en Suzuka. El Halo es una estructura compuesta por tres barras que se extiende desde el frontal hasta el apoyacabezas del monoplazas, una especie de arco que protege la cabeza de los pilotos. Este sistema de seguridad fue desarrollado por Mercedes en colaboración con la FIA y al que terminaron dando el visto bueno las escuderías pese a la oposición de varios pilotos ya que reduce, en un porcentaje mínimo, la visión.

“Si no fuera por el Halo ahora no estaría con vosotros. Gracias también al personal médico de la pista y del hospital”, decía Romain Grosjean el pasado mes de noviembre después de salvar la vida tras un espeluznante accidente.

“No estaba a favor del Halo hace unos años, pero creo que es lo mejor que hemos incorporado últimamente a la Fórmula 1. Si no fuera por él, no podría hablar con vosotros”, insistía el francés.

Hamilton, agradecido con el Halo

Ahora ha sido Lewis Hamilton el que se ha mostrado agradecido con este sistema de seguridad. “Agradezco mucho el Halo. Ahora mismo podría estar en una situación mucho peor”, ha manifestado el piloto de Mercedes después de que el coche de Verstappen sobrevolase su cabeza.

“Días como hoy, recuerdo lo afortunado que soy. Se necesita una milésima de segundo para pasar de una carrera a una situación muy aterradora. ¡Hoy alguien debe haber estado mirando hacia abajo, vigilándome! Estoy muy agradecido por todos y cada uno de ustedes, son realmente los mejores. ¡Todavía nos levantamos!”, escribía después el británico en sus redes sociales junto a una imagen sobrecogedora.

It's days like today, I am reminded of how lucky I am. It takes a millisecond to go from racing to a very scary situation. Today someone must have been looking down, watching over me! #TeamLH: I'm so thankful for each and everyone of you, you are truly the best. Still we rise! pic.twitter.com/H2sGtXPKrr

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 12, 2021