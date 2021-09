El piloto de 40 años ha renovado por Alpine por una temporada. En 2022 entrará en vigor el cambio de reglamento que motivo el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 y el asturiano no cambia su discurso. Buscará ganar su tercer campeonato.

“Por dentro tengo el mismo espíritu y las mismas ambiciones de competición y ganar el tercer campeonato es lo único que me motiva”, ha dicho el español en una entrevista para la BBC. No obstante, Fernando Alonso ha señalado: “Con el tiempo te das cuenta de que no todo está bajo tu control, hay cosas contra las que quizás no puedes luchar. Si no llegas, al menos lo intentaste y estuviste lo más cerca posible del tercer campeonato”.

Además del cambio de reglamento que está llamado a introducir mayor igualdad en la Fórmula 1, el bicampeón es optimista al respecto ya que tiene margen de mejora: “Todavía me queda el 10 por ciento para estar a mi máximo nivel. Estaré completamente satisfecho cuando sienta que cada vez que me subo al coche vea que no hay mucho más que pueda sacar. Ese momento en el que te paras en el garaje y sientes que has exprimido cada décima de segundo del coche. Quizá no estoy en esa posición todavía, pero estoy cerca. Hay un par de cosas que todavía deben mejorarse: la adaptación al coche, la comprensión de los neumáticos y las diferentes condiciones de la pista cuando sigue cambiando o tengo un nuevo nivel de agarre; diferentes condiciones meteorológicas. Con todo este tipo de cosas, parece que necesito nuevamente un par de vueltas para maximizar el potencial del coche, y eso es algo nuevo y parte de este regreso. Pero en general, estoy contento con cómo han ido las cosas”, ha declarado.

Fernando Alonso y la retirada

Aún así Fernando Alonso ha reconocido que renovará temporada por temporada con Alpine: “Estudiaré mi continuidad año a año. Primero tengo que disfrutar de continuar en Fórmula 1 y sentir que soy lo suficientemente rápido. Si un día siento que no soy competitivo, no siento el coche y no disfruto de la competición, seré el primero en levantar la mano y dar la oportunidad a un tipo nuevo, pero ojalá eso no ocurra y pueda seguir corriendo, no sé, al menos dos, tres o cuatro años. No creo que la edad sea un problema”.

“Si tienes más carga aerodinámica, vas más rápido en las curvas; si tienes más potencia, vas más rápido en las rectas. No es que con 20 años o con 40 cambie mucho la cosa”, ha añadido el ovetense.

Alonso y su actitud con los pilotos con los que no se lleva bien

Fernando Alonso también ha sido cuestionado sobre si se considera una leyenda viviente y ha respondido: “No sé. Es sólo que ahora hay una generación diferente mirando la televisión y ven todos estos cambios de casco y se sorprenden por esto y hacen algunas bromas al respecto y me preguntan si volví sólo para intercambiar cascos con todos los pilotos. Tengo más de 50 cascos en mi museo. Pero mucha gente no siguió nada hasta hace dos o tres años en la Fórmula 1. Algunas de estas personas están en las redes sociales y hacen todas estas cosas. Tienes que tener algo de sentido del humor, seguro, porque si no te volverás loco. Sólo trato a todos como siento que se merecen. Lando es un buen tipo, lo mismo con Daniel Ricciardo. Y con la gente con la que tal vez no me llevo muy bien, o no entiendo la forma en que corren o actúan como persona, trato de no involucrarme demasiado con ellos”.

El dos veces campeón de Fórmula 1 ha admitido que para él es importante dejar un legado: “Claro que me importa. Mentiría si dijera que no. Corremos aquí y estamos totalmente concentrados en el día a día, en el rendimiento y en lo que logramos cada fin de semana. Pero a largo plazo sería bueno que cuando finalmente te retires o estés en tu casa no haya una percepción errónea de cómo eras como piloto o cómo lograste algunos de los resultados. En cierto modo, trabajas en algunos mensajes positivos que, con suerte, permanecen más tiempo después de tu retirada. Hay muchos fans nuevos en el deporte. Esa gente nunca vio algunas de mis carreras o algunos de mis campeonatos. Sólo vieron los últimos años y tienen una percepción completamente errónea de quiénes somos cada uno de nosotros”.

Alonso y la Fórmula 1, una relación de amor odio

Por último, Fernando Alonso también ha hecho alusión a su relación de amor odio con la F1. “Es probable que tenga una relación de amor y odio con la Fórmula 1. Me encantan las carreras. Me encantan los coches. Me encanta la tecnología y lo inteligentes que son todos los ingenieros y todos los miembros del equipo. Se aprende mucho de esta gente. Al mismo tiempo, sientes que es mitad negocio, mitad deporte. No puedes competir en las mismas condiciones que algunos de tus oponentes, y hay muchas actividades mediáticas, muchas actividades de patrocinadores alrededor del Gran Premio también. Entonces necesitas ahorrar energía y estar al cien por cien cuando te subes al coche. Y cuando no estoy en pista trato de ahorrar la mayor cantidad de energía posible y tal vez por eso doy la impresión de que soy una persona tranquila”, ha finalizado.