Max Verstappen, que ha iniciado el GP de los Países Bajos con 3 puntos de desventaja respecto a Hamilton vuelve a liderar la clasificación del Mundial de Fórmula 1. El holandés ha logrado en casa su séptima victoria de la temporada y ahora es él el que lidera la clasificación con 3 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.

Hamilton ha minimizado daños terminando segundo el GP de los Países Bajos y sumando el punto extra que otorga la vuelta rápida pero no ha podido evitar ceder el liderato en el Mundial de Fórmula 1 en favor de Verstappen.

Ha acompañado a ambos en el podio Valtteri Bottas, lo que ha permitido a Mercedes seguir al frente de la clasificación del Mundial de Constructores. Y es que Sergio Pérez, que salía último desde el pitlane, no ha podido más que ser octavo en el GP de los Países Bajos. Ferrari, por su parte, ha vuelto a situarse tercera en la clasificación en detrimento de McLaren. Si bien Charles Leclerc ha sido quinto, Carlos Sainz ha cedido la sexta posición en favor de Fernando Alonso en la primera vuelta. Los McLaren de Lando Norris y de Daniel Ricciardo, por su parte, han sido décimo y undécimo tras Esteban Ocon, que ha sido noveno.

Clasificación del GP de los Países Bajos

CLASSIFICATION: Confirmation of a memorable victory on home soil for @Max33Verstappen 🏁#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/cKpXYThgob

— Formula 1 (@F1) September 5, 2021