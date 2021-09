Mercedes ha confirmado lo que era un secreto a voces. George Russell será el compañero de Lewis Hamilton en el Mundial de F1 en 2022, después de que Valtteri Bottas fichara por Alfa Romeo. Así pues, el joven piloto inglés de 23 años formado en el programa de jóvenes pilotos de la escudería alemana compartirá box con el heptacampeón mundial Lewis Hamilton.

Un día después de anunciar la salida de Bottas a Alfa Roemo para reemplazar a Kimi Raikkonen (se retira), Mercedes anunció el tan esperado fichaje de Russell procedente de Williams. Allí ha demostrado su talento a lo largo de estos tres años, donde ha ido creciendo. El cambio es grande. Pasará de pelear por los puestos de la cola a luchar por victorias y poles. Aunque el británico ya sabe lo que eso significa.

It’s official. Next year, I’ll be a Mercedes F1 driver. This is a special day for me and I want to say a huge thank you to @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 and everyone who has supported me in getting to where I am today. I couldn’t have done it without every single one of you. 💙 pic.twitter.com/MmGA1vr9mR

— George Russell (@GeorgeRussell63) September 7, 2021