El piloto de Alpine afronta con optimismo el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Y es que, según ha recordado Fernando Alonso, fue capaz de remontar ocho puestos en Sochi en 2016.

“He corrido en Sochi cinco veces antes y será bueno volver este fin de semana. En el pasado no he tenido un gran sábado allí. Necesitamos seguir anotando puntos por partida doble como hicimos en Italia y materializar cualquier oportunidad que surja”, ha comenzado diciendo el asturiano sobre el trazado.

Si bien Fernando Alonso espera hacer una buena sesión de clasificación, a diferencia de otros circuitos, siempre podrá progresar el domingo. “En Sochi en la carrera he recuperado bastantes posiciones. Entonces, veamos si podemos juntarlo todo este año. En 2016 disfruté mucho de la carrera y subimos ocho posiciones ese día. Es un circuito bastante rápido y la pista es bastante ancha, por lo que esto ayuda a competir más cerca. Necesitas un coche que sea rápido en las rectas, por lo que será interesante ver cómo nos enfrentamos a los demás”, ha explicado el bicampeón.

Fernando Alonso también ha hablado del Gran Premio de Italia, en el que terminó octavo, y de los objetivos con los que afronta este final de curso. “Monza fue un fin de semana difícil para nosotros en el que no tuvimos el ritmo que mostramos en otras carreras a principios de año. Creo que maximizamos todo lo que pudimos de nuestro fin de semana para sumar puntos y lo hicimos bien con el formato de clasificación Sprint. Creo que en esta etapa, con las nuevas regulaciones que vendrán el año que viene, la mayoría de los equipos, si no todos, ya se están enfocando en eso. Nuestro objetivo es consolidar nuestra posición en el Campeonato de Constructores, ya que tenemos una dura competencia de Alpha Tauri y Aston Martin. Tenemos esperanzas para la próxima temporada, pero necesitamos disfrutar el resto de este año y seguiré presionando para sacar lo mejor de mí y del coche”, ha manifestado el español.

La primera vuelta de Sochi

Aunque Fernando Alonso podrá ganar posiciones en carrera haga o no una buena sesión de clasificación, gran parte de sus aspiraciones de cara al Gran Premio de Rusia pasan por hacer una buena primera vuelta. “Recuerdo el primer año. Algunas partes del circuito son bastante similares, no sabes si estás en la Curva 3, en la 7 ó en la 11 porque todas son curvas de 90 grados. Ahora conocemos el circuito bastante bien y es bastante divertido. La Curva 3 es muy exigente. La primera vuelta es interesante también, cuando todos los coches están juntos ahí”.

Esteban Ocon, por su parte, ha dicho sobre el circuito de Sochi: “Diría que la Curva 3 es probablemente lo más destacable de la pista y también es un punto de adelantamiento para salir bien en la Curva 4. La Curva 3 es una curva interesante, diferente a lo que es habitual”.

“Vas con el pie a fondo en cualquier condición, menos en mojado. Es un circuito del que disfruto y me ha ido bien en el pasado, así que eso quizás ayuda. La Curva 3 parece que no se acaba nunca. En la carrera es fácil salirte y no estar bien posicionado para la Curva 4. Al cuello se le hace bastante larga si te soy sincero”, ha proseguido el compañero de Fernando Alonso en Alpine.

“Mis mejores recuerdos probablemente son la de la GP3. Tuve una buena salida, me hice con el liderato en la primera vuelta y tuve un buen fin de semana en general con adelantamientos buenos, así que optaría por ese en 2015. Yo corrí con lluvia en GP3 y es un circuito divertido”, ha añadido Esteban Ocon.

Alonso, Ocon y Alpine llegan confiados

Al igual que Fernando Alonso, el galo se ha mostrado optimista de cara al Gran Premio de Rusia: “Sochi es una pista bastante buena. Permite adelantamientos y el objetivo es estar en la pelea para aprovechar cualquier oportunidad. La semana pasada cumplí 25 años, ¡así que volver a casa con una bolsa llena de puntos será el mejor regalo tardío!”.

Por último, Esteban Ocon ha aprovechado la ocasión para destacar el buen ambiente que existe en Alpine: “Ha sido una temporada larga, pero estoy disfrutando mucho el estar de vuelta en las carreras. Los coches son fantásticos para conducir y la atmósfera de equipo que estamos construyendo es muy positiva. Tenemos esperanzas para la próxima temporada, pero tenemos que disfrutar el resto de este año. Seguiré empujando para sacar lo mejor de mí mismo y también del coche”.

Precisamente en Alpine, su director ejecutivo, ha hablado en la misma línea que Fernando Alonso y Ocon. “Vamos a Sochi tras un ajetreado triplete europeo en Bélgica, Holanda e Italia. Creemos que Sochi es un circuito que debería permitirnos volver a un mejor nivel de competitividad que Monza, ya que sabíamos que no era un circuito que se adaptara a las características de nuestro coche. Nuestros pilotos están consiguiendo puntos de forma constante. Fernando y Esteban son la pareja de pilotos más ajustada en la parrilla de este año, lo cual demuestra lo fuerte que es nuestra alineación en este momento. Están trabajando bien juntos y estamos disfrutando de su capacidad para empujarnos unos a otros y hacer avanzar al equipo”, ha señalado Marcin Budkowski.