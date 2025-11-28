Black Friday en el fútbol: ¿Qué futbolistas están regalados porque acaban contrato?

El mes de enero se aproxima, y con él, también lo hace la posibilidad de negociar con los jugadores que acaban contrato el próximo verano. Una opción, la de fichar por un equipo como agente libre, que se ha explorado más en los últimos tiempos. El Real Madrid ha sido el principal promotor de esta corriente, incorporando a jugadores como Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger o Trent Alexander-Arnold sin pagar traspaso a su club de procedencia. Con la llegada del Black Friday, repasamos a continuación los mejores jugadores que quedan libres el próximo verano.

El puesto de central es el que ofrece opciones más apetecibles. Los tres futbolistas con mayor valor de mercado entre los que acaban contrato, de acuerdo con el portal Transfermarkt, desempeñan sus labores en el centro de la defensa. El que lidera es el francés Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich, con una valoración de 60 millones de euros. Le sigue de cerca su compañero de selección Ibrahima Konaté, defensa del Liverpool, con 55 ‘kilos’. El podio lo completa el inglés Marc Guéhi, jugador del Crystal Palace, valorado en 50 millones de euros.

También hay opciones interesantes en otras demarcaciones. Por ejemplo, entre los delanteros que quedan libres el próximo verano, destacan Dusan Vlahovic y Robert Lewandowski. El serbio de la Juventus representa una alternativa más joven, con sólo 25 años de edad, para reforzar la parcela ofensiva de un equipo de la élite europea. Como opción más contrastada destaca Robert Lewandowski. El ‘9’ del Barcelona finaliza su vinculación con los culés el próximo verano, pese a que todavía no ha perdido la inspiración de cara a gol, aunque sí arrastra problemas físicos a sus 37 años.

Entre los grandes equipos europeos, existe la amenaza de perder a algunos futbolistas importantes en sus plantillas. Es el caso del Bayern de Múnich, que además de Upamecano, también tiene a Serge Gnabry y Leon Goretzka (22 millones cada uno) en la lista de futuros agentes libres. En el Manchester City acaban contrato dos titularísimos para Guardiola durante su etapa en el club como Bernardo Silva (35 millones) y John Stones (22). Entre las dos potencias de la Liga, el Real Madrid podría perder a Antonio Rüdiger y Alaba, a los que adquirió, curiosamente, como agentes libres. Mismo caso que el Barça con Andreas Christensen, que acaba contrato el mismo verano que Eric García; valorado en 25 millones de euros por Transfermarkt.

Otras gangas dignas del Black Friday

Además de los detallados con anterioridad, el mercado de agentes libres no se queda ahí. En portería destaca el guardameta del Milán, Mike Maignan. También sobresalen en el centro del campo Quinten Timber, del Feyenoord, o el jugador del Borussia Dortmund, Julian Brandt. Entre los ‘viejos rockeros’ con ganas de seguir demostrando destacan Casemiro, Andrew Robertson o Fabinho. El jugador español más destacado de los no nombrados, por otra parte, es Óscar Mingueza, lateral del Celta.