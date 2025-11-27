Mbappé ya ha conseguido el 50% de los goles del año pasado en… ¡una tercera parte de tiempo!

Kylian Mbappé se reencontró con el gol ante el Olympiacos… y de qué manera. Después de acumular tres encuentros sin ver portería, el delantero del Real Madrid anotó un póker en la victoria por 3-4 del conjunto merengue en tierras griegas. Con su noveno tanto en la Champions League, el ’10’ ha alcanzado las 22 dianas en la presente temporada y todo apunta a que dejará muy atrás las 44 que sumó en su primera campaña con la camiseta blanca.

Si Mbappé mantiene o se aproxima al ritmo goleador de este inicio de curso, pulverizaría los registros de su debut, que le valieron para firmar el mejor estreno de cara a puerta con la camiseta del Real Madrid. El francés ha alcanzado la mitad de su cifra de tantos, 22, en sólo 18 partidos. Con un promedio por encima del gol por encuentro, va en camino de mejorar notablemente los 44 goles en 59 partidos de la pasada temporada.

Con su frecuencia goleadora actual, Kylian Mbappé alcanzaría los 72 goles en caso de disputar el mismo número de encuentros que el curso pasado. Unas cifras que no se ven en el fútbol europeo de élite desde el duopolio formado por Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El promedio de cara a gol del ’10’ madridista se ha disparado en la Champions League, donde suma nueve dianas en cinco partidos y roza los dos tantos de media por encuentro. Mbappé lidera con solvencia la tabla de goleadores de la competición, en una jornada en la que ha aprovechado para ampliar su ventaja ante la sequía de sus dos competidores: Erling Haaland y Harry Kane.

Los 44 tantos de Kylian Mbappé en su primera temporada en el Real Madrid igualaron su tope de carrera, que alcanzó en su última campaña en el PSG. El delantero galo empeoró su promedio de cara a puerta en la capital española, necesitando 11 partidos más para alcanzar la misma cifra. En la presente temporada no se ha perdido ningún partido, lo que sumado a una media superior al gol por encuentro, le sitúan en camino de dejar en nada los 44 goles que firmó en sus dos últimas temporadas.

Mbappé y la dura pelea por su segunda Bota de Oro

Kylian Mbappé levantó su primera Bota de Oro en su estreno con el Real Madrid. Con 31 tantos en 34 partidos de Liga, el ariete francés se impuso a Gyökeres (39 goles, pero un coeficiente menor) y Salah (29). En la presente temporada, la lucha promete ser encarnizada. En estos momentos, Harry Kane y Erling Haaland le superan en la clasificación de la Bota de Oro. El inglés suma 14 goles en 11 partidos de Bundesliga con el Bayern de Múnich, mientras que el noruego empata sus cifras con un encuentro más de Premier con el Manchester City. Kylian Mbappé, por su parte, acumula 13 dianas en 13 partidos tras no ver puerta en dos jornadas consecutivas de Liga.